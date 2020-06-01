Сцены из средневекового Таллинна снимают в Северном дворе Нарвского замка +ГАЛЕРЕЯ

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На этой неделе, начиная с понедельника, 3 августа, в Нарве проходят съемки нового эстонского художественного фильма — детективной кинотрилогии «Аптекарь Мельхиор».

Северный двор Нарвского замка на две недели превращен в кусочек средневекового таллиннского Тоомпеа

По мнению создателей фильма, Нарвский орденский замок — идеальное место для съемок сцен, по сюжету происходящих на Вышгороде средневекового Таллинна.

Известный эстонский режиссер Элмо Нюганен перекладывает на язык кино снискавшие популярность и переведенные на многие иностранные языки детективные романы Индрека Харгла, действие которых разворачивается в Средние века. Кинотрилогия расскажет три истории о таллиннском аптекаре Мельхиоре, который раскрывает подноготную ужасающей серии убийств.

Мало Таллинна?

Почему средневековый Таллинн снимают в Нарве? Неужели она «средневековее» Таллинна? Конечно же, это первый вопрос, которым задастся любой человек. И вот вам ответ. По словам одного из продюсеров фильма Артмина Кару, вообще-то места для натурных съемок «Аптекаря» искали по всей Эстонии, потому что в прекрасном Старом городе Таллинна сегодня сложно найти аутентичную архитектуру XV века, чтобы можно было снимать широкоэкранное кино. «В Старом городе практически каждое историческое здание соседствует с домом из другой эпохи или с домом, чей облик претерпел значительные изменения в результате ремонтных работ. Нарвский орденский замок – лучшее место, которое мы нашли для того, чтобы снимать средневековый Тоомпеа», – говорит Армин Кару.

К тому же, добавляет производственный директор картины Ольга Харчук, Северный двор Нарвского замка еще и очень удобен для съемок за счет своей автономности. В Таллинне пришлось бы перекрывать улицы, закрывать террасы многочисленных кафе и проч. Нарвский замок продолжает работать, просто вход в него на время перенесли туда, где он и был до реконструкции.

Еще одна деталь: задействованными оказались и мастерские Северного двора, например, кузница. И декораций строить не надо — уже готовая!

В Ида-Вирумаа съемки «Аптекаря Мельхиора» будут проходить еще и в замке Пуртсе - но только в его внутренних помещениях, «Таллинн» там снимать не будут. Пройдут съемки также в крепости Курессааре и под Ригой, где возведено целое средневековое городище.

По словам режиссера Элмо Нюганена, в фильме будет использоваться и компьютерная графика. Например, кадры, где на заднем фоне будет видна башня Длинный Герман, но замка Тоомпеа в Таллинне — как раз тот случай.

На сьемки всей кинотрилогии отпущено всего 80 дней. И как сказал вашему корреспонденту режиссер Элмо Нюганен, «должны уложиться».

На экраны «Аптекарь Мельхиор» выйдет осенью 2021 года.

В ролях — недавние выпускники

Помимо известных актеров в съемках картины примут участие многие недавние выпускники школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, чьим наставником был режиссер Элмо Нюганен. В роли аптекаря Мельхиора выступает Мяртен Метсавийр, остальные главные роли исполняют Ало Кырве и Маарья Йоханна Мяги.

Исполнитель главной роли аптекаря Мельхиора Мяртен Метсавийр. В съемочной группе отмечают, что очень подающий надежды молодой актер.



Элмо Нюганен о главном герое детективной кинотрилогии: «Аптекарь Мельхиор — не супергерой, не средневековый Шерлок Холмс, и следствие он ведет совсем по-другому, ведь это средние века. Он грамотный человек, достаточно связан с медициной, сведущ в ядах, но самое главное — он хорошо знает человеческую природу. Тем он и интересен».

В массовке — местные

В массовых сценах, которые снимают в Нарве, заняты наши, местные жители, например, члены нарвского клуба исторической реконструкции и любителей ролевых игр Karu. Увидела на съемке и других знакомых мне нарвитян. Все они еще несколько месяцев назад проходили кастинг, узнав о нем из Фэйсбука. Гонорар за участие скромный — подарочная карта магазина Selver. Но, говорят «артисты», такие впечатления, которые они получают на съемочной площадке, ни за какие деньги не купишь.

Сразу и не узнала: наш, нарвский, Дмитрий Федоткин из Центра профессионального образования Ида-Вирумаа (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)! Играет эпизодическую роль конюха.



Поинтересовалась, почему женщин как-то не видно на съемочной площадке? Ответ: в средние века они вообще были "незаметными". Но, конечно же, в фильме будет и прекрасная дама, возлюбленная аптекаря. Однако в Нарвском замке в тот день, когда ваш корреспондент была там на киносъемке, она отсутствовала.

Тоже местные: слева - Владимир Володин, парикмахер из Раквере, рядом - нарвитянин Денис Пронин, стартап "Нарва", между прочим, человек с опытом - снимался в массовке в кинофильме "Анна Каренина" Джо Райта, когда жил в Лондоне.

И Нарва внесла свою лепту

И этот «киновзнос» заключается не только в том, что Нарвский замок на 2 недели стал площадкой для съемок.

Как рассказала координатор Вируского фонда кино, действующего при Ида-Вируском центре предпринимательства Пийа, Тамм, фонд поддержит производство трилогии «Аптекарь Мельхиор» 150 000 евро. Вируский фонд кино формируется в том числе и благодаря взносам самоуправлений Ида-Вирумаа, которые стали его членами, — в год по 7500 евро от каждого самоуправления. В этом году Нарва впервые стала членом Вируского фонда кино.

По мнению Тамм, съемки фильмов способны в некоторой степени оживить предпринимательство в регионе — ведь съемочная группа живет в местных гостиницах, питается в местных кафе, какие-то услуги могут быть заказаны у местных фирм.

«К тому же это очень удобно кинопроизводителям — они приезжают на место и уже знают, к кому обращаться. А в долгосрочной перспективе киносъемки благоприятно скажутся на привлечении сюда местных и зарубежных туристов», – подытоживает Тамм.

НАША СПРАВКА

Режиссер трилогии «аптекарь Мельхиор» Элмо Нюганен ; авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме. Продюсеры - Кристьян Таска из компании Taska Film («1944», «Имена в граните», «Встреча выпускников»), Эско Рипс из компании Nafta Films («Тайное общество Супилинна», «О2»), Армин Кару из HansaFilm (сопродюсер «Правды и справедливости»), а также Танел Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Production. Сопродюсеры трилогии, снимаемой в качестве совместного проекта Эстонии и Латвии, – Янис Калейс (Film Angels Productions, Латвия) и Филипп Кройцер (Maze Productions, Германия). Оператор – Михкел Соэ.

Бюджет на производство трилогии 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд «Капитал культуры Эстонии». Трилогия будет создана при поддержке Вируского фонда кино, «Saarte Fond», «National Film Centre of Latvia», Elisa и Kanal2.

Светлана ЗАЙЦЕВА

ФОТО: Светлана Зайцева