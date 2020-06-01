Распространение коронавируса в Таллинне было в десять раз выше, чем считалось

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Результаты исследования Тартуского университета на наличие антител к коронавирусу показывают, что распространение вируса в Таллинне в десять раз, а на Сааремаа - в три раза выше, чем следует из официальной статистики.

Всего у 20% людей, в крови которых обнаружили антитела, были какие-либо симптомы вирусной инфекции.

Тартуский университет в сотрудничестве с центрами семейных врачей Курессааре и Ярвеотса с 11 по 29 мая пригласили принять участие в исследовании KoroSero-EST-1 на наличие антител 3608 человек, из которых согласились принять участие, сдав венозную кровь и заполнив опросник, 1006 пациентов списка семейных врачей центра Ярвеотса (Ыйсмяэ) и 954 из списка врачей центра Курессааре (Сааремаа).

Ученые поставили целью выявить на основании случайной выборки, составленной Больничной кассой, наличие антител к коронавирусу в крови участников исследования. Анализ проводили в лаборатории SYNLAB методом ELISA. Наличие антител показывает, что человек заразился коронавирусом. Гипотеза ученых заключалась в том, что заболевших Covid-19 в Эстонии больше, чей отражается в государственной статистике, основывающейся на тестах из носоглотки.

Результаты исследования в двух районах подтвердили эту гипотезу. Руководитель исследовательской группы KoroSero-EST-1 врач и преподаватель отделения педиатрии Клиники Тартуского университета Пийа Йыги сказала, что среди пациентов центра семейных врачей Ярвеотса распространение коронавируса составило 1,4%, а среди пациентов из Курессааре - 6%. Это означает, что в Таллинне коронавирусную инфекцию перенесли 3 человека из 200, а на Сааремаа - 6 из 100.

При анализе данных обнаружили, что распространение вируса в Таллинне было в 10 раз, а на Сааремаа - в три раза выше, чем отражается в официальной статистике.

"Например, на Сааремаа зарегистрированная заболеваемость составляет 167 случаев на 10 000 человек, а на основании анализа на антитела этот показатель составляет 597 на 10 000 жителей", - сказала Йыги. Однако надо отметить, что официально регистрируются случаи на основании проб PCR, взятых из носоглотки. Таким образом можно определить людей, которые в данный момент инфицированы коронавирусом. Серологические тесты показывают, что человек когда-то соприкасался с коронавирусом, и в результате у него выработались антитела.

Исследование показало, что 80% людей, имеющих антитела, не чувствовали симптомов заболевания, а 56% не знали о контактах с больным Covid-19. Всего 20% людей с антителами в крови отметили, что у них был какой-то симптом коронавируса, например повышенная температура, насморк, тошнота, боль в горле, диарея или боль в груди.

Опасность второй волны

По словам Йыги, в Эстонии, подобно многим другим европейским странам, распространенность коронавируса небольшая. "У нас большая часть населения по-прежнему восприимчива к коронавирусной инфекции. Это означает, что если мы не будем соблюдать общие правила (мыть руки, следить за дистанцией, оставаться дома больным и после возвращения из путешествия), то имеется опасность, что будет новая волна заболеваемости, которая может повлечь введение ограничений", - сказала Йыги.

Всеэстонское исследование

KoroSero-EST-1 было пробным исследованием, которое помогло спланировать всеэстонское исследование на антитела KoroSero-EST-2. Сбор анализов крови для него уже идет.

Во время исследования KoroSero-EST-2 семейные врачи не будут приглашать людей принять участие, на наличие антител буду проверять присланные в лабораторию SYNLAB остатки проб крови. Ученым будет известен только район, в котором сдали и возраст человека. Первые результаты KoroSero-EST-2 появятся в конце сентября.

ERR