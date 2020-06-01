На шоссе Таллинн – Нарва произошло ДТП

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В среду, 5 августа, в деревне Лаагна Ида-Вируского уезда столкнулись четыре автомобиля, одним из которых была полицейская машина.

По первоначальным данным, пострадал один человек.

ДТП на 199-м километре шоссе Таллинн - Нарва произошло в 17:59, передает полиция в социальных сетях.

Столкнулись Honda Accord, Škoda Superb (полицейская машина), VW Passat и Chrysler Pacifica.

Пострадал один человек, им занимается скорая помощь.

Движение на месте происшествия нарушено.