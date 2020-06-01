Разыскиваемым убийцей в Кохтла-Ярве оказалась 27-летняя женщина

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В Кохтла-Ярве 3 августа был убит 29-летний мужчина, убийца скрылся с места преступления.

Полиция начала его активные поиски. Вечером 4 августа по подозрению в совершении преступления была задержана 27-летняя женщина.

По словам ведущего следователя Йыхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, женщина и ранее попадала в орбиту внимания полиции. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства преступления.

Вируская окружная прокуратура обратилась в суд за разрешением об аресте подозреваемой.

Поздно вечером на улице Пярна в Кохтла-Ярве обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями.

ERR