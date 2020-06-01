Не все семейные врачи дают направление на тест на COVID-19

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Тестирование на коронавирусную инфекцию в Эстонии осуществляется на основании направления от семейного врача. Однако не все семейные врачи дают такое направление при легких симптомах вопреки разосланной им инструкции.

В такой ситуации пациенту остается либо сделать платный тест, либо пожаловаться в Департамент здоровья.

ERR стало известно как минимум об одном случае отказа семейного врача выдать направление.

В такой ситуации других возможностей для бесплатного тестирования в Эстонии нет: клиника инфекционных болезней при Ляэне-Таллиннской центральной больнице, которая оказывает круглосуточную первую помощь, пациентов с более легкими симптомами не принимает, а скорую помощь при легких симптомах также вызвать нельзя.

Остается лишь обратиться в пункты тестирования Synlab, которые есть во всех крупных городах Эстонии, где после предварительной регистрации можно сдать тест на COVID-19 за 78 евро.

По словам профессора семейной медицины из Тартуского университета Рут Калда, которая входит в правление Общества семейных врачей, отказывать в тесте при легких симптомах нельзя. Общество разослало семейным врачам соответствующую инструкцию, согласно которой для отправки на тест достаточно одного симптома, такого как боль в горле, кашель или насморк, потому что у коронавируса нет ясных, всегда одинаково проявляющихся симптомов, а болезнь протекает у людей очень по-разному.

"Если есть хоть малейшее подозрение, надо отправлять на тест. Коронавирус очень многоликий, могут быть очень разные симптомы. На основании клинической картины наличие вируса установить невозможно", - сказала Калда, по словам которой в конце июня, когда вирус снова начал распространяться в Тарту, семейным врачам еще раз разослали соответствующее напоминание.

Прибывающим в РФ иностранцам придется сдавать тест на коронавирус

По ее мнению, причина отказа выдать направление может быть связана с тем, что некоторые семейные врачи утратили бдительность в течение периода, когда новых случаев было очень мало.

Калда подчеркнула, что независимо от наличия результата теста, при симптомах заболевания необходимо избегать контакта с другими людьми.

В Министерстве социальных дел также подтвердили, что тестировать необходимо при наличии симптомов вирусного заболевания. "Согласно инструкции, тестирование на коронавирус показано при всех симптомах вирусных заболеваний, причем не только при классических симптомах (кашель, температура, затрудненное дыхание), но и менее типичных, таких как насморк, симптомы пищеварительного тракта, сыпь на коже, усталость и пр.", - сообщила руководитель сети здравоохранения минсоцдел Хели Палусте.

По словам члена правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер, к ним жалоб на отказ дать направление не поступало. У врачей скорее проблемы с тем, что пациенты отказываются от теста при легких симптомах.

Кроме того, семейным врачам раньше поступала информация о работодателях, которые не разрешают работникам пройти тестирование, опасаясь, что в случае положительного результата придется остановить все предприятие.

Кроме того, Департамент здоровья отслеживает ситуацию с направлением на тестирование, сравнивая информацию по регионам. Такое сравнение позволяет выявить необычно маленькое число направлений от того или иного семейного врача. "Отдельными случаями занимаемся только при появлении проблем", - сказала Палусте.

Если семейный врач отказывает пациенту в направлении на тест несмотря на наличие вирусных симптомов, об этом можно сообщить Департаменту здоровья здесь: https://www.terviseamet.ee/et/node/1384.

ERR