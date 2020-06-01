Председатель Госсуда: больше всего споров вызывают два аспекта пенсионной реформы

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На состоявшихся 4 августа прениях в Государственном суде по поводу конституционности пенсионной реформы больше всего споров вызвал вопрос о том, какой уровень пенсионного обеспечения должен быть гарантирован человеку в старости, а также вопрос о равном обращении в связи со взносом государства во вторую пенсионную ступень за счет социального налога.

Госсуд рассчитывает принять решение по пенсионной реформе в октябре.

Пенсионная реформа

Пленум Государственного суда провел во вторник устное заседание по обращению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая попросила высшую судебную инстанцию признать реформу второй пенсионной ступени не соответствующей Конституции.

Госсуд принял решение прибегнуть в данном судебном деле к устному производству. Предпочтение такой форме судопроизводства отдается в том случае, когда необходимо получить как можно более широкое представление о возможных последствиях судебного решения, а само решение имеет большой общественный резонанс. Пленум Государственного суда состоит из всех 19 членов высшего судебного органа Эстонии и полномочен принимать решения при наличии как минимум 11 судей.

Одобренная Рийгикогу 29 января 2020 года пенсионная реформа предусматривает, в частности, что с января 2021 года можно будет подавать заявления на выход из второй пенсионной ступени, после чего накопленными в ней средствами можно будет распорядиться по своему усмотрению. Если участник второй пенсионной ступени решит забрать накопленные средства, то это можно будет сделать, уплатив подоходный налог в размере 20%. Первые такие выплаты планируется произвести уже в 2021 году.

Реформа была принята парламентом 56 голосами "за" при 45 "против". Законопроект поддержали представители трех партий правящей коалиции (Центристская партия, Isamaa и EKRE), против выступила парламентская оппозиция (реформисты и социал-демократы).

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 7 февраля не стала провозглашать принятый Рийгикогу закон, вернув его на повторное рассмотрение в парламент. По оценке Кальюлайд, реформа непропорционально ущемляет основные права человека, а некоторые ее положения противоречат установленным Конституцией принципам правового и социального государства, а также принципу обоснованных ожиданий.

Несмотря на президентское вето, Рийгикогу 11 марта снова принял закон о пенсионной реформе в неизменном виде.

Поскольку президент объяснила свое вето не политическими, а конституционными соображениями, у нее осталось право передать закон для окончательного решения в Государственный суд. Она воспользовалась этим правом 20 марта.

Если Госсуд решит, что закон Конституции не противоречит, президент должна будет провозгласить его немедленно. Если же Госсуд примет сторону президента, то парламент должен будет решить: махнуть на закон рукой и оставить его пылиться на полке или же внести поправки.

Если парламент выберет второй вариант, последовав указаниям Госсуда, то весь процесс принятия закона придется начать заново.

ERR