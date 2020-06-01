В Эстонии началась вторая волна COVID-19

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По оценке департамента здоровья уже можно говорить о том, что в Эстонии началась вторая волна заболеваемости COVID-19.

«Тем временем весьма незначительное количество случаев вновь имеет тенденцию к росту и у нас большая вспышка», - объяснила Postimees пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп.

Входящая в научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер не спешит говорить о второй волне. «Мы не знаем, утихнет ли эта вспышка или выйдет из-под контроля. Но по моей оценке, пока нет причин называть это второй волной», - прокомментировала Фишер. Руководитель научного совета, профессор микробиологии Тартуского университета Ирьи Лутсар подтвердила, что в Эстонии пока нет второй волны. «Это всё еще первая волна. Вирус никуда не ушел», - считает Лутсар. По ее словам, это можно понять и по статистике, ведь почти каждый день появлялись новые зараженные, а дни, когда заболеваний не было вообще, были скорее исключениями.

В конце прошлой недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что причиной второй волны коронавируса в Европе может стать молодежь. Наш ддепартамент здоровья также видит, что сейчас болезнь распространяют преимущественно молодые.

Средний возраст заболевших в тартуском ночном клубе Vabank был 24 года. «Но это лишь так называемый первый круг больных. Сегодня самый молодой больной, пострадавший от этой вспышки, моложе 10 лет, а самый старый — старше 70 лет», - уточнила Кингсепп.

Фишер подтвердила, что сейчас коронавирусом управляют молодые люди в Эстонии. «Можно ли назвать этой волной? Я поняла, что преимущественно вирус распространяется среди молодых, а среди людей старше 50 лет было мало случаев», - сказала Фишер, добавив, что если молодые не будут переносить вирус старшему поколению, то нет особой причины волноваться.

Тем не менее, жизнь молодых людей, больных коронавирусом, тоже не легка. «К сожалению, проведенное в США исследование показало, что у молодых болезнь может проходить довольно противно, и одна пятая страдает от него в течение довольно продолжительного времени - возможно, месяца», - отметила Фишер, по словам которой пока вирус распространяется от молодого к молодому, резкого наплыва больных можно не ожидать.

По словам Лутсар, сейчас 15-18 процентов больных в возрасте старше 50 лет, остальные — молодые. «Если мы считаем, что человек младше 50 — это молодой человек, который он и является, то большинство случаев зарегистрированы среди молодых», - объяснила Лутсар.

ERR