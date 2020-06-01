Жителей Ида-Вирумаа просят сформулировать идеи перехода от сланцевой к новой экономике

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Министерство финансов и Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа начали собирать идеи для развития Ида-Вирумаа, которые лягут в основу при разработке стратегии справедливого перехода от сланцевой промышленности к новой экономике.

Все заинтересованные лица могут представить свои мысли на эстонском и русском языках с 3 августа по 11 сентября. В течение августа также появится возможность заполнить бумажную анкету в различных пунктах обслуживания уезда.

Из-за сланцевой промышленности европейское движение в направлении климатической нейтральности особенно сказывается на Ида-Вирумаа, где необходимо реструктурировать сферы экономики с высоким выбросом парниковых газов и найти вместо них новые более чистые отрасли экономики.

Справедливый переход означает, что в ходе этого процесса на максимально возможном уровне должно сохраниться благосостояние жителей, местных самоуправлений и государства, а предпринимателям в регионе должна быть обеспечена поддержка публичного сектора для поиска и реализации следующих за переходом новых бизнес возможностей.

В Эстонии основой для стратегического планирования справедливого перехода являются два документа – стратегия развития уезда на региональном уровне и программа действий Ида-Вирумаа на государственном уровне. Специалисты приступили к обновлению обоих документов. Как программу действий Ида-Вирумаа до 2030 года, так и программу действий стратегии развития уезда на 2021-2025 годы, в которой учитываются потребности справедливого перехода, планируется утвердить в декабре 2020 года. На основе этих двух документов по развитию под руководством комиссии, сформированной для управления процессом справедливого перехода в Ида-Вирумаа, будет подготовлена программа территориального перехода, которая является основой для использования средств механизма справедливого перехода.

"Ида-Вирумаа нуждается в изменениях. Необходимо сохранить население, обеспечить ему высокооплачиваемую работу и поддержать развитие привлекательной жизненной среды, - сказал министр государственного управления Яак Ааб. - До сих пор сланцевый и энергетический сектор были важным работодателями, но с учетом климатических целей разумно рассмотреть возможности внедрения в регионе более современных экологически чистых технологий для продолжения функционирования этого сектора, использования новых областей деятельности и будущей жизненной среды в целом. Местные жители лучше всего знают, что требуется для благополучия уезда и могли бы дать соответствующие рекомендации и идеи, поэтому мы просим всех заинтересованных лиц донести до нас свои мысли".

Помимо сбора мнений, все жители региона имеют возможность принять участие в тематических семинарах, связанных с планированием справедливого перехода.

В Нарвском колледже 27 августа пройдет семинар, на котором обсудят темы энергетики, предпринимательства, рынка труда и др.

В Йыхвиском концертном доме 8 сентября обсудят темы жизненной и окружающей среды и социальные вопросы.

ERR