Возвращенная реальность – улочки старинной Нарвы, теплицы президента и обиталище датского рыцаря

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Лето – всего лишь четвертая часть года. Но очень весомая: как мы летом отдохнем, столько сил физических и душевных поступит на наш годовой персональный счет. В таком случае сегодня мы смоделируем для вас незабываемый выходной в пределах 50-километровой досягаемости. Появилась эта возможность благодаря пресс-туру, в котором участвовало и наше издание.

Такие пресс-туры раз в год проводит для журналистов Вирумаа Ида-Вируский туристический кластер, нынешняя встреча была шестой по счету. Журналистов в этих поездках знакомят с новинками местного туристического бизнеса, а мы с удовольствием делимся всем увиденным со своими читателями. Приятно отметить, что идея таких пресс-туров, по словам консультанта кластера Кадри Ялонен, принадлежит моей коллеге – шеф-редактору «Виру Проспекта» Светлане Зайцевой.

Единственный в мире, и все более уникальный

Хорош берег с моря, а море с берега, гласит народная мудрость. Что применительно к туризму означает: по-настоящему интересное – только где-то там, за горизонтом. Но не спешите доверяться этой сентенции. В Нарве появилось сразу три новинки, которым можно смело посвятить один день.

Мой собеседник Андрес Пульвер, журналист из Раквере, наиболее впечатляющим эпизодом нашего увлекательного тура назвал, к примеру, открытие самой восточной точки Ида-Вирумаа. Находится она, как мы вам уже рассказывали, в Нарве, на полуострове, расположенном в Липовой Ямке.

Вашей второй остановкой, как это получилось у нас, может стать выставочный центр «Нарова» на Тийманна, 1. Участники пресс-тура оказались в числе первых посетителей только что открывшейся выставки, главным героем которой был макет Старой Нарвы.

И как же приятно было увидеть, особенно в присутствии гостей, что жизнь многострадального макета наконец наладилась. Старая Нарва вольно раскинулась в одном из помещений на третьем этаже бывшего комбината «Нарова», и при этом усилилась содержательно. На нынешнем этапе ее судьбой помимо самого мастера Федора Шанцына активно занимались еще и специалисты музейного дела. В результате на Тийманна, 1 появилась экспозиция под названием «Старая. Новая. Нарва».

Фотоаппараты журналистов буквально перегревались — все хотели запечатлеть такую необычную Нарву

– Ограничиться одним лишь размещением Старой Нарвы на новом месте было бы слишком просто, – поясняет директор Нарвского музея Иво Пости. – В организованной экспозиции мы отражаем два самых успешных периода жизни Нарвы – 1684, так называемое шведское время, и 1984 – время советское, Мы сравниваем два периода прошлого и все время говорим о будущем. И как бы спрашиваем: должны ли нарвитяне все время оглядываться назад, или мы можем поностальгировать и найти третий путь процветания – для Нарвы будущего?

Прогнозировать будущее – это уж как у кого получится, а ностальгировать здесь можно светло и от души: по обе стороны от макета расположились стеклянные витрины, где можно увидеть и фрагменты строений шведского времени, и образцы продукции советских предприятий. Вообще же экспонаты разбиты на несколько разделов, в том числе «Роскошь Нарвы», «Люди Нарвы», «Дома Нарвы», «Возможности Нарвы».

К демонстрационному залу примыкает актовый зал – передающий атмосферу минувшего времени, но все же облагороженный – здесь, говорят музейные работники, могут проходить различные активности, в том числе и кинопоказы на исторические темы.

Творческую атмосферу выставки усиливают отдельные оригинальные решения: лично меня, к примеру, заставил задержаться возле него манекен, одетый в платье в стиле барокко с портретным принтом, изображающим нарвских ударников труда советского времени.

– Макет на Тийманна, 1 – едва ли не единственный в мире, – говорит Иво Пости, – в том смысле, что показывает уже не существующее. Ведь в Нарве до нашего времени дожило лишь 4 барочных дома, от довоенной Нарвы осталось 40 зданий.

А между тем автор картонной Нарвы обещает нам расширение коллекции: есть планы относительно Кренгольмского района, может добавиться и проект сталинской Нарвы, осуществить который нарвским градостроителям не удалось.

Самое же значительное за последние год-два уездное событие в сфере туризма, по мнению руководства туристического кластера, произошло опять -таки в Нарве – это открытие новой экспозиции Нарвского замка. Неспроста сейчас замок испытывает наплыв туристов со всех уголков Эстонии – по словам специалиста Департамента развития и экономики Нарвы Ольги Смирновой, от 500 до 1000 посетителей ежедневно.

Нарвский музей не входил в программу нашего пресс-тура. Но, побывав там через несколько дней, очень советую вам наградить себя таким походом: где еще, к примеру, увидите ожившие картинки будничной жизни рыцарского ордена?

Вас приглашают к первому президенту

А теперь вместе с нашей группой вы переноситесь в парк Тойла-Ору. Вы немного разочарованы, ведь бывали там, и неоднократно? Но не спешите с выводами: все течет, все изменяется, а в сфере туризма нашего уезда, заверяет нас Кадри Ялонен, особенно быстро. Убеждаемся в этом, что называется, с порога. Казалось бы, совсем недавно мы узнали через эстонские медиа, что небольшая по размерам и скромная по доходам Тойлаская волость планирует установить памятник первому президенту Эстонии Константину Пятсу – его летняя резиденция находилась в этих местах. Тогда это воспринималось как факт чуть ли не курьезный… А сейчас памятник уже можно увидеть – 45 тыс. евро, скульптор Айвар Симсон, тот самый, что соорудил в Нарве памятник Паулю Кересу.

Здесь нам предлагают проверить на себе новую услугу: погружение в виртуальную реальность Елисеевского дворца. Мы надеваем специальные очки и … оказываемся особами, допущенными в резиденцию Константина Пятса. После эмиграции во Францию купца Елисеева, первого владельца этого роскошного особняка, дворец несколько лет пустовал, рассказывает нам «голос за кадром». Затем эстонское государство выкупило его и, не жалея денег, восстановило.

Мы видим дворец со всех сторон, перемещаемся по прекрасному саду, рассматриваем теплицы, в которых, рассказывают нам, выращивалась даже агава. Но… нельзя ли заглянуть внутрь дворца, спрашиваю у Эгле Ряск, владелицы фирмы Blue Ray, осуществившей этот проект.

В парке находится 4 места, где с помощью специальных очков ты можешь получить

разные картины виртуальной реальности: Елисеевский дворец, дворцовый сад, тепличный комплекс



– Нам бы очень хотелось доставить публике и такое удовольствие, – говорит Эгле, – но пока не хватает материала. Если сделаем, то это, наверное, будут интерьеры периода купца Елисеева: таких фотографий сохранилось побольше. Если у кого-то есть снимки внутреннего вида дворца, мы были бы очень благодарны узнать об этом.

Парк Тойла-Ору – второй объект Blue Ray. Первым был каменный мост 1913 года постройки в Тарту. Тойлаская виртуальная реальность получилась особенно успешной, делится владелица фирмы, – несмотря на то, что из-за технических особенностей работу пришлось переделывать дважды. «В течение текущего месяца услугой воспользовались уже более 1000 человек, – говорит Эгле. – Большой сюрприз для нас, потому что виртуальная реальность – не массовый аттракцион».

А между тем развитие Тойла-Ору продолжается.

Старейшина Эве Эаст вышла к журналистам в стилизованном под народный наряд платье собственного дизайна

По словам старейшины уезда Эве Эаст, сейчас муниципалитет ведет сразу несколько проектов, в результате которых здесь появится буквально шагающая в море смотровая площадка, увеличатся возможности приема яхтенных судов (сейчас кому-то приходится и отказывать), в парке будет построен стеклянный павильон с необходимым набором удобств для посетителей. И, возможно, парк украсит еще один памятник – купцу Елисееву.

Мы прощаемся с Тойла-Ору и погружением в прошлое и теперь направляемся в противоположную сторону от шоссе Нарва–Таллинн, где нас ждут современные увлечения и развлечения. Но об этом – в следующем выпуске нашей газеты. Кто с нами?

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото Татьяны ЗАВЬЯЛОВОЙ