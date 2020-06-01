Граница Эстония-Россия. По слухам и официально

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Немало слухов возникает об обстановке на границе с Россией, что неудивительно - многие связаны с соседней страной самыми крепкими узами. Слухи подчас самые невероятные: границу открывают в ближайшее время (даты называют разные), спешите записаться в очередь!

Подогреваются они и тем, что с 15 июля Россия отменила двухнедельный карантин для въезжающих в страну.

Чтобы у наших читателей не возникало ненужных вопросов, мы знакомим их с официальной информацией МИД России и Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Россия

Так, на брифинге 30 июля заместитель директора Департамента информации и печати МИД России А.А.Зайцев сказал: «Оценки текущей санитарно-эпидемической обстановки в мире не позволяют говорить о возможности на сегодняшний день полной отмены введенных в марте Правительством Российской Федерации временных ограничений на въезд в нашу страну иностранных граждан и лиц без гражданства, а также пересечение российскими гражданами государственной границы через пункты пропуска иные, чем воздушные». Зайце также заявил, что «в обозримой перспективе рассматривается возобновление авиасообщения со странами, отвечающими соответствующим критериям (заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на 100 тысяч населения; среднесуточный показатель темпа прироста 1%; показатель распространения не более 1,0). … Обращаем также внимание на то, что все прибывающие из-за рубежа лица проходят санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Иностранные граждане при пересечении границы должны предъявить должностным лицам, осуществляющим санитарно-карантинный контроль, медицинские документы об отсутствии заболевания COVID-19 (на русском или английском языках), подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Российскую Федерацию, либо медицинские документы, подтверждающие выявление соответствующих антител».

Таким образом, ни о каком «открытии границы» речь не идет. Это не значит, что на мосту «Дружба» висит «железный занавес». Въехать в Россию можно – граждан России, живущих в Эстонии, на территорию РФ пропустят, гражданам Эстонии нужно назвать «разрешающую» причину, например, поездку к близкому родственнику. Но нужно учесть, что могут возникнуть проблемы с обратным въездом в Эстонию.

Эстония

Н сайте Департамента полиции и погранохраны говорится:

В Эстонию могут въезжать:

Граждане и жители Эстонии, а также члены их семей. Граждан и жителей Эстонии пускают в страну вне зависимости от того, есть у них признаки болезни или нет.

Обязанность самоизоляции распространяется на всех людей, имеющих признаки болезни. Обязанность самоизоляции для людей без признаков болезни зависит от того, из какой страны они начали свой путь и через какие страны проехали.

Информация о странах и требованиях самоизоляции для прибывающих в Эстонию: на домашней странице Министерства иностранных дел.

Если человек прибывает из страны или через страну, которая не отмечена на сайте Министерства иностранных дел, то он должен будет изолироваться.

Это означает, что человек не может покидать свое место проживания в течение 14 дней, за исключением распоряжения медицинского работника или полицейского чиновника, а также за исключением неизбежных походов. Например, дом можно покинуть, если ваша жизнь находится в опасности или вы нуждаетесь в медицинской помощи, вам нужно обновить запасы еды, приобрести товары первой необходимости или купить лекарства. Во всех этих случаях нужно избегать контакта с другими людьми. Поэтому нельзя ходить на работу или посещать людные лесные тропинки. Однако, можно, например, пойти бегать или кататься на велосипеде, если вы будете это делать без контакта с другими людьми.

На сегодняшний день требование двухнедельной самоизоляции при въезде в Эстонию с 3 августа действует для прибывающих из 15 стран (Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции). Карантинные требования для туристов из европейских стран обновляются еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

Как видим, уважаемые читатели, кардинальным образом на границе России и Эстонии ничего не поменялось, и бежать занимать место в какой-либо очереди не следует. А следует подождать, пока снимут ограничения по пандемии COVID-19. Кстати, в России всеобщую вакцинацию от коронавируса планируют начать не раньше октября.

Виталий ШКОЛА