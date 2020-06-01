"Транс" обыграл "Курессааре" и поднялся на седьмое место

Дата публикации: Вчера, 23:48 Просмотрено: 45

В субботу, 1 августа, в поединке 15-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" одержал минимальную победу над "Курессааре" - 1:0.

Единственный гол на 54-й минуте забил Никита Михайлов.

"Транс" набрал 16 очков и поднялся на седьмое место, обогнав "Курессааре" (15 баллов).

Другие результаты 15-го тура: "Калев" - "Флора" 0:3, "Нымме Калью" - "Таммека" 1:1, "Легион" - "Пайде" 0:3.

Завершится 15-й тур в воскресенье матчем "Левадия" - "Тулевик".

ERR