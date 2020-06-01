Мошенники продолжают звонить от имени банков

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В Эстонии участились случаи телефонных мошенничеств. Преступники представляются сотрудниками банков, выуживают у потенциальных жертв данные банковских карт и получают доступ к счетам. Главный совет жителям Эстонии - в случае подозрений прервать разговор и связаться с банком.

Последняя версия легенды такова: вам звонят из службы поддержки банка и сообщают, что злоумышленники сняли деньги с вашего счета. Для отмены операции просят сообщить данные банковской карты, а иногда - войти в интернет-банк с помощью Smart-ID и одобрить действия звонящего. После этого деньги исчезают на самом деле, чаще всего - безвозвратно, передает "Актуальная камера".

"В Пыхьяской префектуре зарегистрировано десять таких случаев. Суммы очень разные, в зависимости от того, сколько у человека было денег на счету - от нескольких сотен до десятков тысяч евро", - говорит руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм.

Звонят с телефонных номеров, похожих на номера банков, однако у полиции есть основания полагать, что мошенники действуют из-за границы. Поэтому добраться до них непросто.

После звонков якобы из банка трое нарвитян лишились почти 10 000 евро

"Разговоры ведутся на русском языке. И, как нам рассказывают, знание русского языка у звонящих не очень хорошее. Мы полагаем, что имеем дело с иностранными гражданами, которые на каком-то уровне говорят по-русски", - отмечает Кумм.

И полиция, и сотрудники банков в очередной раз напоминают: никому не сообщайте свои личные данные. Настоящий банк действительно может уточнить, совершали ли вы тот или иной платеж, но не более того.

"Если какая-то операция вызывает сомнения или, допустим, клиент совершал в течение последнего часа сделку в Таллинне и вдруг в какой-то африканской стране, естественно, это повлечет за собой то, что мы связываемся с клиентом. Но в ходе этих контактов никогда не спрашиваются данные банковской карты или не просят пароль, идентифицировать себя в Smart-ID. Это огромная разница", - подчеркивает руководитель по связям с общественностью банка SEB Юлия Пийльман.

При малейших подозрениях лучше всего прервать разговор, перезвонить в банк и выяснить все самому.

По словам следователя Нарвского отделения полиции Виталия Кондратьева, волна мошенничеств, не обошла стороной и Ида-Вирумаа. Например, подобные преступления были зарегистрированы 28 и 29 июля, из-за которых жители Нарвы лишились 818 и 1650 евро соответственно. 30 июля и вовсе было зарегистрировано три аналогичных случая мошенничества, в результате которых потерпевшие нарвитяне лишились 1390, 2600 и 5700 евро соответственно.