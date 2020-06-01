Гулявший по Нарве с Covid-19 заразил как минимум еще двоих

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Молодой человек с коронавирусом, который приехал из Тарту в Нарву для участия в турнире по киберспорту, заразил еще как минимум двоих своих знакомых. Но вероятно, что количество зараженных Covid-19 в связи с этим инцидентом продолжит увеличиваться.



Об этом корреспонденту rus.err.ee рассказали в пресс-службе Департамента здоровья.

"Известно, что данный человек заразил двух своих друзей, которые были вместе с ним в отеле", - сказала медиасоветник департамента Эйке Кингсепп.

По ее словам, чиновники продолжают устанавливать возможные контакты этого человека. Пока не принято и решение о том, следует ли его штрафовать.

По информации rus.err.ee, компания приехавшего из Тарту в Нарву молодого человека, у которого выявили коронавирус, состояла из пяти лиц. Они жили в разных гостиничных номерах, но проводили время вместе.

Гулявший по Нарве человек с коронавирусом, скорее всего, сам заразился от жителя Тарту, о котором СМИ много писали на прошлой неделе.

ERR