Арестован гражданин Швеции, переплывший Нарову

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Кингисеппский городской суд Ленинградской области РФ арестовал на 30 суток 33-летнего гражданина Швеции, задержанного по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.



Так, по версии органа дознания, указанный мужчина 20 июля 2020 года в вечернее время пересек вплавь по реке Нарва государственную границу Российской Федерации из Эстонской Республики, передает пресс-служба суда.

Суд учел, что подданный Королевства Швеция не имеет на территории РФ постоянного места жительства, поэтому, желая избежать предполагаемого наказания за инкриминируемое ему преступление, может скрыться от дознания и суда. Данное обстоятельство послужило основанием для избрания иностранцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановление суда, вынесенное 24 июля, в законную силу не вступило.

ERR