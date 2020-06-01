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В центре внимания / ПроисшествияВ Берлине автомобиль с эстонскими регистрационными номерами врезался в группу людей

Дата публикации: Сегодня, 13:58 Просмотрено: 166

В воскресенье утром в Берлине черный, не имеющий отметки о прохождении техосмотра автомобиль Mercedesс эстонскими регистрационными номерами совершил тяжелое ДТП.


Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4matic причинил травмы шестерым пешеходам, в помощи врачей нуждается и сам водитель автомашины. Инцидент произошел около семи утра у остановки поезда близ Берлинского зоопарка Hardenbergplatz. Берлинская пожарная команда сообщила в Твиттере, что часть пешеходов получили серьезные травмы, на помощь вылетел и вертолет спасательного департамента.
Полиция не подозревает в случившемся терроризма и рассматривает инцидент как дорожно-транспортное происшествие.

BNS

В Берлине автомобиль с эстонскими регистрационными номерами врезался в группу людей
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