В Берлине автомобиль с эстонскими регистрационными номерами врезался в группу людей

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В воскресенье утром в Берлине черный, не имеющий отметки о прохождении техосмотра автомобиль Mercedesс эстонскими регистрационными номерами совершил тяжелое ДТП.



Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4matic причинил травмы шестерым пешеходам, в помощи врачей нуждается и сам водитель автомашины. Инцидент произошел около семи утра у остановки поезда близ Берлинского зоопарка Hardenbergplatz. Берлинская пожарная команда сообщила в Твиттере, что часть пешеходов получили серьезные травмы, на помощь вылетел и вертолет спасательного департамента.

Полиция не подозревает в случившемся терроризма и рассматривает инцидент как дорожно-транспортное происшествие.

BNS