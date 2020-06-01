Нарвский "Транс" продолжил победную серию

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В предпоследнем матче 14-го тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" дома выиграл у таллиннского "Легиона" со счетом 2:0.



Оба мяча "Транс" забил во втором тайме. Первый гол на 53-й минуте забил капитан команды Ири, а второй - на 77-й Джеффри Чинеду.

Нарвский "Транс", который крайне неудачно начал сезон, теперь выиграл три из четырех последних матчей и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. "Легион" занимает предпоследнее место.

Ранее днем завершились два других центральных матча 14-го тура. Городская команда Пайде воспользовалась грубыми ошибками таллинской "Левадии", обыграла грозного оппонента со счётом 4:2 и догнала соперника в турнирной таблице. "Левадия", Пайде и "Тулевик" из Вильянди по набранным очкам делят места с 3-го по 5-е.

Уверенное лидерство в чемпионате продолжает удерживать таллиннская "Флора", которая в пятницу вечером переиграла "Нымме Калью" со счётом 2:1. Победный гол на 50-й минуте забил лучший бомбардир чемпионата Рауно Саппинен. После 14 тура "Флора" опережает своего ближайшего преследователя "Калью" уже на 9 очков

ERR