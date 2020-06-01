Приговорили к тюремному заключению за незаконный оборот взрывчатки

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Вируский уездный суд в прошлую среду приговорил двух мужчин к пяти годам лишения свободы за незаконное обращение взрывчатки, взрывных устройств и боеприпасов.

Одному из мужчин нужно будет отбыть четыре месяца настоящего тюремного заключения. Уголовного наказания можно было бы избежать, если бы мужчины добровольно уведомили сапёров о наличии взрывоопасных предметов.

Осенью прошлого года Полиция безопасности обнаружила в Ляэне-Вирумаа более трёх килограммов незаконного взрывчатого вещества и задержала двух подозреваемых мужчин. 35-летний и 29-летний мужчины попали под подозрение за незаконный оборот взрывчатых веществ в больших количествах и важных частей взрывных устройств, а также боеприпасов. В июне этого года мужчины были привлечены к ответственности. Суд приговорил одного из мужчин к пяти годам тюремного заключения, четыре месяца из которых он должен провести в тюрьме. Остальное время мужчина будет отбывать на свободе в том случае, если не совершит другого умышленного нарушения в течение пяти лет. Другой обвиняемый также получил наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет, однако он проведёт его на свободе, если в течение этого срока не совершит нового нарушения.

За несколько дней до того, как обвиняемые попали в суд, Центр тревоги получил информацию о том, что в волости Виру-Нигула Ляэне-Вируского уезда во время уборки в саду были обнаружены 10 килограммов тротила. Предположительно, взрывчатка пролежала там две десятка лет. О ней сообщили саперам, которые ее забрали. Поскольку люди тогда добровольно отдали взрывчатое вещество, никаких санкций к ним применено не было.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийса Нуут сказала, что эти два случая четко показывают, что если вести себя правильно, можно избежать уголовной ответственности и наказания, которое влечет за собой незаконный оборот и хранение взрывчатых веществ: «Кроме того, что добровольная передача взрывчатых веществ – это законопослушное поведение, это также помогает и тому, чтобы правоохранительные органы не тратили ресурсы на случаи, которые можно было избежать при правильном поведении. Также добровольная передача обеспечивает безопасность для самого человека, поскольку эти вещи могут быть опасны для их обладателя».

Руководитель Восточно-Эстонской саперной группы Центра разминирования Спасательного департамента Рауно Райдлоо сказал, что саперы реагируют на все связанные с взрывчатыми материалами и устройствами происшествия по всей Эстонии каждый день и круглосуточно. «Если кто-то случайно находит что-то взрывоопасное, нужно при первой же возможности сообщить об этом по номеру 112. Сообщать нужно и тогда, когда точно неизвестно, идет речь о взрывоопасном предмете или веществе. Наша цель – сделать все от нас зависящее, чтобы определить и ликвидировать опасность взрыва. Конечно, не нужно самостоятельно транспортировать взрывные устройства и материалы, прежде всего, из соображений безопасности. Взрывоопасные предметы, находящиеся в неизвестном состоянии, представляют большую угрозу!», - заметил Райдлоо.

Полиция безопасности напоминает всем жителям Эстонии, что взрывчатые вещества и необходимые для изготовления взрывных устройств предметы (детонаторы, взрыватели, огнепроводный шнур и так далее) не должны попадать в руки людей, которые могут использовать их с преступными целями. Практика показывает, что именно в Ида-Вирумаа много таких вещей осталось на хранении с давних времен. Если человек добровольно выдает взрывчатые вещества, то наказания за этим не последует. Если он этого не сделает, то вероятность получения реального тюремного заключения очень высока. Добровольная сдача взрывчатых веществ и огнестрельного оружия – это законная обязанность каждого жителя нашей страны.

PÄÄSTEAMET

Kommunikatsiooniosakond

Darja Denissova