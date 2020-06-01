В Идаской префектуре появилась бельгийская овчарка Айко

Дата публикации: Сегодня, 13:41 Просмотрено: 82

Айко - полуторагодовалая бельгийская овчарка, которая приехала в Эстонию из Бельгии.

В будущем Айко заменит своего старшего коллегу Сувенира, который пойдет на заслуженный отдых.

"В начале этой недели к нам присоединилась полная сил и энергии собака по имени Айко, которая будет выполнять свои служебные обязанности как в Нарве, так и, при необходимости, в других местах Ида-Вирумаа", - сообщили в префектуре.