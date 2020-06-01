KredEx открыл новый тур ходатайств на реконструкцию многоквартирных домов

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KredEx открыл 20 июля новый тур ходатайств на получение пособий на реконструкцию многоквартирных домов - чрезвычайным пособием на реконструкцию многоквартирных домов, которым квартирные товарищества и самоуправления могут воспользоваться для модернизации многоквартирных домов и повышения их энергоэффективности.

В зависимости от региона пособие на полную реконструкцию дома может составлять 30-50%, но не более 1 млн евро.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, чрезвычайное пособие на реконструкцию многоквартирных домов позволяет улучшить жилищные условия и вместе с тем смягчает воздействие на строительный сектор последствий чрезвычайного положения. «Мы надеемся, что интерес к этому туру ходатайств будет высоким, чтобы еще больше многоквартирных домов в Эстонии стали более энергетически эффективными, уменьшили потери тепла, а также улучшили внутренний климат в помещениях и безопасность в целом, – сказал Аас. – Такая чрезвычайная антикризисная мера также является совместным вкладом государства и квартирных товариществ с целью помочь строительному сектору пережить вызванное кризисом охлаждение».

О пособии могут ходатайствовать местные самоуправления и квартирные товарищества по всей Эстонии для приведения в порядок жилья, построенного ранее 2000 года. В Таллинне и Тарту можно ходатайствовать о пособии в размере 30% общей стоимости работ, в соседних с ними регионах и других городах, где стоимость недвижимости находится на уровне выше 500 €/м2, в размере 40%, а в прочих регионах страны – в размере 50% общей стоимости работ.

По словам руководителя подразделения жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, в результате высокого интереса объем чрезвычайного тура ходатайств в разы больше прошлого. «За последние 5 лет интерес квартирных товариществ к полной реновации существенно вырос – в результате в этот раз объем тура в сравнении с прошлым увеличился более, чем вдвое. Ходатайства принимают в текущем режиме до тех пор, пока не окажутся исчерпаны выделенные денежные средства», - отметила Рейнсалу.

Общий объем тура ходатайств составит 71 млн евро. Максимальная сумма пособия на одного ходатайствующего для полной реновации недвижимости составляет 1 млн евро. В Ида-Вирумаа и регионах, где рыночная стоимость недвижимости ниже, работы по реконструкции многоквартирных домов могут быть выполнены частично, и в этом случае доля пособия составляет до 30% общей стоимости работ, а сумма – до 100 000 евро на жилой дом.

Прошлый тур ходатайств о пособиях на реконструкцию многоквартирных домов в размере 28,5 млн евро завершился 13 июля. В рамках тура было представлено 191 ходатайство на общую сумму 61,7 млн евро. Всего с 2015 года посредством пособий KredEx в реновацию многоквартирных домов было инвестировано 305 млн евро.