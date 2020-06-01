Эстонии поступит из ЕС более 6,8 млрд евро

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Как подтвердил премьер-министр Юри Ратас, Эстония превзошла все ожидания на переговорах по бюджету ЕС - например, у Эстонии в новом долгосрочном бюджете ЕС три миллиарда евро на использование политики сплоченности или структурных фондов, значительно снижено также требование самофинансирования, а общий объем прямых инвестиций увеличен более, чем на треть — всего в Эстонию из ЕС к 2027 году поступит более 6,8 млрд евро.



По словам Ратаса, в пятый день переговоров главы государств и правительств ЕС достигли исторического соглашения о новом долгосрочном бюджете на 2021-2027 годы и плане экономического перезапуска. 1,824 триллиона евро помогут оживить экономику ЕС после пандемии, укрепить единый внутренний рынок, повысить конкурентоспособность, создать рабочие места, одновременно реагируя на изменение климата и ускоряя освоение цифровых технологий.

По словам Ратаса, экономические трудности, вызванные глобальной пандемией COVID-19, вместе с ростом безработицы являются беспрецедентной проблемой для людей, компаний и стран-членов ЕС. «Этот кризис, к сожалению, еще далеко не преодолен, и во всем мире все еще удерживается неопределенность в отношении того, насколько сложной будет наша экономическая ситуация в ближайшие месяцы и в ближайшем будущем, - сказал Ратас. - Таким образом, достигнутое Советом соглашение является очень хорошим и крайне необходимым для чувства уверенности и благополучия как Европы, так и Эстонии. Это также показывает, что в самой сложной ситуации мы можем надеяться на Европу».

«Это решение также является признаком крепкой солидарности, поскольку и бюджет, и план временного перезапуска получат большую поддержку в более трудные экономические времена и в менее процветающих странах. Открытость внутреннего рынка, успешное функционирование и восстановление экономики всех государств-членов отвечают нашим общим интересам», - сказал премьер-министр, добавив, что теперь, когда соглашение о денежных объемах достигнуто, можно приступать к реализации планов. Соглашение также посылает сильный позитивный сигнал на мировые рынки.

«Больше всего все-таки можно порадоваться тому, что Европа реагирует мощно и смогла быстро найти решение. Для Эстонии переговоры по бюджету были успешными, и мы можем быть удовлетворены достигнутой договоренностью, - подчеркнул Ратас. - Мы можем быстро приступить к необходимым для перезапуска экономики крупным инвестициям и реформам. Это означает чувство уверенности для наших предпринимателей, а также реальные инвестиции, которые помогут создать рабочие места и оживить экономику».

При поддержке политики сплоченности Европейского Союза Эстония осуществит инвестиции и реформы, создаст новые рабочие места, сделает общество осведомленнее, экологичнее, более сплоченным и приближенным к людям. «Евро поможет реализовать цели предстоящей национальной стратегии Эстония до 2035 года. Это означает содействие в ближайшие годы, например, более разумной экономике, науке, передаче энергии и сбережению, а также сокращению выбросов углерода в энергетике, промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве. Это также способствует развитию сектора здравоохранения, образования, более быстрой связи и подключения к Интернету, а также развитию местной жизни», - сказал премьер-министр, приведя примеры важных реформ и инвестиционных планов.

Из нового долгосрочного бюджета Эстония использует три миллиарда евро из средств политики сплочения, т.е. структурных фондов. Еще одним важным достижением переговоров является снижение ставки софинансирования для Эстонии с 45 до 30 процентов по сравнению с первоначальным предложением, что ускоряет реализацию проектов и снизит потребность в государственном финансировании для них примерно на один миллиард евро.

По словам Ратаса, есть повод для радости и у аграриев, потому что Эстония в новом бюджетном периоде сделает большой шаг вперед - прямые выплаты значительно увеличатся, а разрыв с фермерами в государствах-членах, получающих более высокую поддержку, уменьшится. Согласно первоначальному предложению, выплаты на гектар увеличились бы с 66 до 76 процентов от среднего по ЕС. В ходе переговоров удалось добиться еще лучшего для эстонского сельского хозяйства результата - теперь Эстония достигнет уровня 76 процентов прямых платежей на гектар в среднем по Евросоюзу не в 2027, а уже в 2022 году. После этого будет продолжена гармонизация, и к 2027 году прямые платежи увеличатся до 80 процентов от среднего по ЕС.

«Общий объем прямых субсидий для нас увеличится более чем на треть. Соглашение также предусматривает гибкость в отношении добавления ресурсов из Фонда развития сельской жизни в дополнение к уже предоставленным прямым платежам, и правительство, безусловно, хочет к концу следующего периода достичь пой крайней мере уровня Польши. В ситуации, когда бюджет сокращается из-за Брекзита и с учетом текущего состояния экономики, это очень важный и позитивный сигнал для сельских районов Эстонии», - сказал премьер-министр. Уровень прямых субсидий для Польши составляет 83 процента от среднего по ЕС.

В следующем бюджетном периоде эстонское сельское хозяйство получит прямые платежи в размере 1,35 млрд евро, что на 35 процентов больше, чем в текущем периоде. В поддержку развития сельской жизни добавится 638 млн евро из долгосрочного бюджета и 64 млн евро из плана перезапуска.

BNS