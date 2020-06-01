Введение единой электронной визы в РФ может быть отложено из-за коронавируса

Дата публикации: Сегодня, 13:05 Просмотрено: 71

Сроки введения в действие электронной визы, действующей на всей территории России, могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в РФ.



Об этом сообщил радионовостям ERR советник российского посольства в Эстонии Дмитрий Лицкай.

"Как сложится в действительности, с какого времени она [электронная виза] вступит в действие, будет видно по совокупности обстоятельств, в первую очередь, по мере преодоления последствий пандемии коронавируса", - сказал дипломат.

Он отметил, что официальная информация о новых условиях оформлениях электронных виз будет распространена только после принятия Государственной Думой соответствующего закона.

Первоначально введение единой электронной визы для поездок в Россию планировалось с 1 января 2021 года. Предполагается, что такая виза будет действовать не в отдельных регионах, а по всей территории России, при этом виза станет платной.

"Стоимость ее оформления, по предварительной информации, составит порядка 50 долларов США, но детям до шести лет она будет выдаваться бесплатно", - сказал Лицкай.

Пилотный проект по выдаче иностранцам бесплатных электронных виз, которые оформляются дистанционно через интернет, был запущен в России в 2019 году на территории нескольких приграничных регионов. С 1 июля прошлого года право оформлять такие визы в Калининградскую область получили граждане 53 стран, в том числе Эстонии. Аналогичный режим был позднее введен для Владивостока и Дальневосточного федерального округа, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Электронная виза выдавалась бесплатно со сроком действия 30 дней, начиная с даты выдачи, и с разрешенным сроком пребывания на территории Российской Федерации до восьми суток с даты въезда.