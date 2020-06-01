Обнародована программа Дней оперы в Нарве

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В этом году в программу фестиваля «Дни оперы в Нарве», который пройдет с 4 по 13 сентября, войдут комическая опера Моцарта «Свадьба Фигаро» в постановке Неэме Кунингаса, опера Россини «Золушка», посвященные барокко и 100-летию рождения Георга Отса гала-концерты, а также детский мюзикл «Злючка. Приключения маленькой Бабы-Яги».

По словам художественного руководителя фестиваля Юлии Савицкой, все представления Дней оперы в Нарве пройдут в шатре, который будет возведен на территории Кренгольмской мануфактуры. В этом году единственный проходящий в Нарве летний оперный фестиваль Эстонии отмечает свое пятилетие.

«В Нарве нет оперного театра, а этот фестиваль дарит нарвитянам возможность раз в году видеть постановки выдающихся музыкальных театров, не уезжая из родного города. В первую же очередь Дни оперы родились, чтобы привлечь в Нарву людей, интересующихся культурой. Именно поэтому в фестивальную программу входят представления, которые нельзя увидеть в Эстонии в другое время», – рассказала Савицкая.

Закроет фестиваль 13 сентября гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Георга Отса, в который вошли известные арии прославленного эстонского баритона в исполнении Марко Матвере и Павло Балакина.

Фестиваль основан уроженкой города оперной певицей Юлией Савицкой в 2015 году. В 2018 году за организацию Дней оперы в Нарве Савицкая удостоилась премии «Жемчужина культуры» фонда «Капитал культуры».