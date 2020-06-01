Гримасы коронавируса: поездка мечты обернулась тремя месяцами в пустом аэропорту

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И тут его охватила паника… Роман понял, что в этой грозящей массой проблем ситуации он остался наедине с собою. Никто не спешит его выручать и никому нет дела, где он будет сегодня спать, что будет есть, на что будет жить, как может вернуться домой. И при всем том он был абсолютно несвободен.

Деньги собирал почти год

Локдаун – так называется грандиозная неприятность, в которую в марте попал житель города Йыхви Роман Трофимов. Около десятка лет почти не выезжавший за пределы Эстонии, молодой человек решил попутешествовать по Юго-Восточной Азии. К этому времени программист-фрилансер оказался практически в простое, а потому решил употребить свободное время на отдых и поиск вдохновляющих впечатлений. На несколько дней молодой человек заглянул в Таиланд, затем отправился на Филиппины, которые выбрал основной целью своего вояжа.

– Остановился на Филиппинах, потому что здесь английский – второй официальный язык, собирался пробыть там несколько месяцев, – рассказывает нам Роман Трофимов.

Путешествие обещало быть бюджетным: перелет Эстония, Таиланд, Филиппины – всего 350 евро в один конец, жизнь в стране по нашим меркам дешевая. Тем не менее нужный запас денег у Романа, по его словам, имелся. Вылетел из Таллинна житель Йыхви 12 марта, как раз в тот день, когда в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение. И о том, что все жизненные сценарии теперь должны были корректироваться с учетом коронавируса, узнать не успел. В Таиланде парень отметил свой день рождения и приготовился эффектно начать очередной год жизни.

20 марта Роман Трофимов прибыл в аэропорт города Манилы, еще не зная, что пятью днями раньше чрезвычайное положение было введено и здесь.

- На Филиппинах к коронавирусу относятся гораздо серьезнее, чем у нас, правила действуют более жесткие, – поясняет эстоноземелец.

А вдруг это нахлебник?

И с этого момента начались приключения, на которые житель Эстонии совсем не рассчитывал: его отдых закончился на паспортном контроле. Вначале пограничники долго изучали его серый паспорт. Затем оказалось, что у владельца такого необычного для них документа нет брони в отеле. Да и денег маловато – как бы не превратился в еще одного нахлебника государства...

- Я планировал остановиться в Себу (пятый по величине город Филиппин – ред.), но из-за коронавируса въезд туда оказался закрытым, уже сделанная бронь таким образом была отменена. Бронировать отель в Маниле мне было не по карману – из-за локдауна там работали только дорогие отели Ritz Carlton, Mariot и прочие, цена в пределах 100 евро в сутки, – поясняет мой собеседник.

В итоге в посещении страны Роману отказали. В дополнение к полученному стрессу негражданин Эстонии лишился своего паспорта: миграционная служба, согласно правилам депортации, передала его авиакомпании AirAsia, которая привезла пассажира. AirAsia и должна была доставить Романа обратно. Неприятно, но, как говорится, не он первый, не он последний. Однако фокус заключался в том, что на время локдауна AirAsia, как и многие другие, свои рейсы отменила.

У Романа из Йыхви оставался один вариант: ждать, когда авиакомпания возобновит перелеты. Дни шли за днями, а для Романа ничего не менялось, на посадку его никто не приглашал.

«Я инвалид, мое здоровье ухудшается»

В аэропорту Роман провел более трех месяцев. «Особенно тяжело, – говорит он, – было в первую неделю».

Местом временного пребывания молодого человека стал терминал 3. Спать приходилось на полу, не было еды, для гигиены и стирки – только туалет, и при этом полное отсутствие личного пространства. Пожаловаться или переадресовать свои проблемы было некому: аэропорт на 3 месяца закрыт, из персонала авиакомпании – только охранники, не говорящие по-английски, а персонал аэропорта, по словам Романа, напрочь отказывался разговаривать с ним и давать какие бы то ни было разъяснения.

Как только оправился от шока, апатрид Трофимов начал искать помощи у МИДа Эстонии. Ему удалось связаться с почетным консулом в Маниле. Еще одним куратором ситуации оказался посол Эстонии в Японии.

- Почетный консул мне здорово помог, особенно на первых порах, – вспоминает Роман. – Была решена проблема питания, меня перевели в терминал 1, где от авиакомпании мне было выделено отдельное помещение.

Консул также предоставил эстоноземельцу телефон с SIM- картой, свой тот потерял. Жизнь, однако, и теперь была совсем не сладкой. Сейчас молодой человек не хочет касаться этой темы, но его прежние комментарии в соцсетях были полны отчаяния.

- Мне говорят, нужно переждать карантин, дождаться, когда откроют авиасообщение. Консульство Эстонии мне не помогает. В терминале NAIA я нахожусь более 100 дней. Я инвалид, мое здоровье ухудшается из-за недоедания, отсутствия солнца и свежего воздуха…

Переписка с консулом и разговоры по телефону, как рассказывал Роман rus.err.ee, заняли примерно месяц.

«Перебирали различные варианты, чтобы найти возможность пустить меня в Филиппины. Из-за пандемии решить этот вопрос не удалось». Но и возвратиться домой не получалось: по правилам депортации улететь он мог только в Эстонию, либо прямым рейсом, либо с пересадками, но осуществляемыми одной

авиакомпанией.

На момент процитированного обращения дату вылета AirAsia переносила 4 раза, Turkish Airlines, которым также можно добраться до Эстонии, на время локдауна полеты отменил. Тут стоит заметить, что представитель посольства Эстонии в Японии предложил Трофимову сесть на спасательный рейс до Амстердама, и уже оттуда добраться до Эстонии. Роман это счел невозможным, поскольку денег на существенно подорожавший билет (уже 1500 евро), у него не было. Предложение взять кредит тоже не подошло: «Я не стал рисковать, так как гарантии, что меня выпустят из страны, не было, отдать кредит я бы не смог».

А между тем Филиппины все продлевали ЧП.

Последний билет

И в какой-то момент парень из Йыхви перешел к активным действиям. Стал посылать сигналы SOS в русскоязычные группы Фэйсбука на Филиппинах, не особо рассчитывая на эффект. Любопытно, что в некоторых публикациях он представлялся как житель Нарвы.

- Не хотел афишировать, откуда я: город Йыхви маленький, и поначалу было неловко, что я застрял в аэропорту, – поясняет он.

Пост о своем отчаянном положении парень выложил в Фэйсбук. Люди стали делать репосты, и его призывы о помощи заметили СМИ, публикации о жителе Эстонии, зависшем «между небом и землей», появились сразу в нескольких эстонских медиа, заинтересовались этой новостью и на Западе.

В ситуации попробовала разобраться депутат Европарламента Яна Тоом. Как сообщал портал Rus. Postimees, утром 6 июля она переговорила с почетным консулом на Филиппинах. И в этот же день Роману позвонили из посольства в Японии: во вторник летишь. На этот рейс нашему земляку достался последний билет.

А уже в среду, 8 июля, Роман сидел в кафе «Старбакс» в аэропорту Амстердама, где и состоялся наш разговор по мессенджеру. Мой собеседник чувствовал себя довольно счастливым, хотя и «неимоверно уставшим».

- Я свободный человек! – с явным удовольствием объяснил он причину своего настроения. – Ведь до того, как я ступил на землю Евросоюза, я был под конвоем.

Настроение не испортило даже то, что на таллиннский рейс наш пассажир опоздал, заплутавшись в терминалах и временных зонах.

Роман признался, что не хочет никакого общения с прессой, и мечтает только о том, чтобы без всякой шумихи оказаться в родном городе. Но завершить эту поездку по-тихому не получилось: на следующий день корона-путешественник уже вовсю светился в новостях.

Подключай публичность

– Какой главный урок вы вынесли из вашей личной чрезвычайной ситуации? – спросили мы у него.

Роман Трофимов. Что «серый паспорт» – документ для путешествий ненадежный. В Таиланде его тоже изучали с большими сомнениями, даже под ультрафиолетом рассматривали, потом не могли завести в систему. Второй урок – у бюрократической машины очень низкие скорости. Если ты попал в беду, подключай публичность, обращайся через соцсети к прессе: все, кому надо, сразу зашевелятся.

Занятно или драматично, кто как сочтет, но в аэропорту Манилы осталось еще 3 жертвы локдауна: двое из Африки, одна из Китая. Не предпринимая никаких действий, они просто ждут окончания ЧП. Долго ли им еще ждать, неизвестно. Хочется надеяться, что рекорд они не побьют. На сегодня он принадлежит человеку, который обретался в аэропорту Манилы 9 месяцев – даже на филиппинском заговорил…

Интернет не поддержал

И это, однако, не вся история. На днях Роман Трофимов разместил на своей странице в Фэйсбуке обращение с просьбой о материальной поддержке. В нем он сообщил, что после более 100 дней «заточения в аэропорту» находится в подавленном состоянии. Что ему все же нужно побывать на Филиппинах, поскольку там живет его невеста, к которой, собственно, он и стремился. Средств на поездку у него нет, плюс к этому необходимо заплатить пошлину - примерно 1000 евро, чтобы миграционная служба исключила его из «черного списка». Обращение перепубликовали некоторые эстонские сайты. Но… в этот раз «узник аэропорта» сочувствия у большинства прокомментировавших это сообщение не нашел.

«Тебя уже за счет государства привезли с Филиппин. И снова туда?» - удивлялись одни. «На хлеб еще можно дать. А на поездку уж как-то самим надо зарабатывать», - рассуждали другие. «В Эстонии ягоды на корню погибают! По крайней мере на поездку заработать можно», - особо не церемонясь, советовали другие.

Вероятно, не всем из комментаторов было известно, что у молодого человека проблемы со спиной. Но общественное настроение в этом улавливается. И, вероятно, многим из остро нуждающихся сегодня людей будут советовать на время забыть о своей депрессии и отправиться в «летнюю командировку» в эстонское село: там очень нужны рабочие руки.

СПРАВКА

локдаун (англ. lockdown) – ситуация, в которой людям запрещается свободно входить и выходить из здания или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией. Часто используется в последнее время в виде более короткого обозначения режима полного или частичного ограничения социальных контактов в связи с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА