О туристических поездках в Россию пока речи не идет

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Несмотря на то, что с 15 июля Россия отменила обязательный карантин для прибывающих в страну иностранцев, для туристов из зарубежных стран российская граница по-прежнему находится на замке.



Об этом в интервью радионовостям ERR рассказал советник посольства России в Эстонии Дмитрий Лицкай.

"К сожалению, об открытии границы для туристических поездок в Россию пока речи не идет", - сказал он.

"Российская граница открыта только для тех иностранцев, который следуют по приглашению проживающих в России ближайших родственников. Или же в случае совместного следования с ближайшими родственниками, которые являются гражданами России", - сказал Лицкай.

На вопрос, могут ли посещать Россию "серопаспортники", Лицкай ответил так: "Раньше для лиц без гражданства действовал безвизовый режим. Насколько мне известно, его не отменяли".

Человек, въезжающий на территорию России будет обязан сдать тест на коронавирус за 3 дня до визита или в течение 3 дней после пересечения границы.

По словам Лицкая, можно показать медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, переведенную на русский или выданную на английском языке.

ERR