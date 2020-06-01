Летом в Эстонии могут появляться небольшие очаги COVID-19

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Восемь новых случаев заражения коронавирусом за сутки, зарегистрированные на прошлой неделе в течение двух дней подряд, не означают новой волны COVID-19 в Эстонии.

Мари-Анне Хярма

Речь идет о двух маленьких очагах инфекции, которые в ближайшие месяцы, по всей видимости, будут появляться и дальше.

Такую оценку высказала в среду на пресс-конференции и.о. гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

"На самом деле, речь шла о небольшом очаге, который возник из-за завезенного случая и распространился в ходе вечеринки. Такие небольшие очаги, по всей видимости, появятся этим летом еще", - сказала она.

По данным департамента, общий уровень заболеваемости COVID-19 в Эстонии остается низким. В последние две недели число тестов на коронавирус сократилось, но оно по-прежнему выше коэффициента, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В течение последние двух недель заболеваемость COVID-19 в Эстонии составляет 2,04 человека на 100 000 населения. Среди протестированных людей с симптомами за последнюю неделю позитивный результат теста был выявлен менее чем у 1%, поэтому нет оснований подозревать широкое скрытое распространение вируса. В общей сложности было протестировано 2,14 человека на 1000 жителей.

Выявленные случаи заражения за две последние недели были связаны с двумя очагами инфекции в Ида-Вирумаа и Таллинне. Очаг на северо-востоке страны по-прежнему остается активным. Более половины заразившихся получили инфекцию дома от члена семьи.

Также зарегистрировано четыре завезенных из-за границы случая: два из России и по одному из Швеции и Казахстана. "Прибывающим из Швеции судам в какой-то степени уделяется повышенное внимание", - добавила Хярма.

В Швеции темпы распространения коронавируса замедлились, но коэффициент заболеваемости в стране по-прежнему самый высокий в Европейском союзе - 103,4 человека на 100 000 населения (данные за последние 14 дней).

В России данный показатель составляет 63,9. Комментируя рост числа выявленных случаев в Санкт-Петербурге, Хярма пояснила, что в городе в настоящее время обновляется статистика и регистрируются смерти, которые наступили уже месяц назад.

В Европе последние две недели средняя заболеваемость COVID-19 составляет 12 человек на 100 000 населения, однако в соседних с Эстонией странах, за исключением Швеции и России, этот показатель существенно ниже: 1,8 в Финляндии, 2,3 в Латвии и 1,9 в Литве.

Комментируя поступившие на прошлой неделе сообщения о возможном распространении коронавируса воздушным путем, Хярма отметила, что ВОЗ не меняла своей оценки и считает, что вирус в основным распространяется капельным путем. Соответственно, следует по-прежнему уделять внимание гигиене рук, а в странах с высоким уровнем распространения вируса стоит избегать помещений с плохой вентиляцией.

И.о. главы департамента порекомендовала избегать больших скоплений людей и в Эстонии, но поскольку эпидемиологическая ситуация в стране сейчас хорошая, то можно получать удовольствие от лета в пределах разумного. Носить в Эстонии маски департамент здоровым людям не рекомендует.

Подготовка к возможной второй волне коронавируса продолжается. "К ней начали готовиться заранее, чтобы к осени быть готовым. Я убеждена, что для этого было приложено много усилий. К осени мы будем готовы; готовность, несомненно, можно улучшить. Если будет вторая волна, то мы сможем с ней справиться [по положению на данный момент]", - подтвердила Хярма.

На необходимость создать достаточный запас средств инфекционной защиты указал и руководитель отдела инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майт Альтметс, который принимал участие в пресс-конференции. "Есть настоятельное пожелание обеспечить достаточный запас средств индивидуальной защиты в больницах. Если средств недостаточно, то нельзя говорить о безопасном лечении и условиях работы. Если вирус осенью поднимет голову, мы должны быть к этому готовы", - сказал представитель PERH.

ERR