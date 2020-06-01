Отмена обязательного карантина для приезжих в Россию не означает открытия границы

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Россия с 15 июля отменяет обязательный карантин для прибывающих в страну иностранцев. Впрочем, это не означает автоматического открытия границы, отмечают в эстонском МИДе.

И - по крайней мере пока - изменения коснутся обладателей специальных разрешений, которым было разрешено приезжать в Россию после закрытия границы в середине марта.

Согласно информации российских СМИ, 15 июля при въезде в Россию иностранцы будут освобождены от обязанности проходить двухнедельный карантин. Об этом свидетельствует как постановление главы Роспотребнадзора, так и слова вице-премьера России.

При этом человек, въезжающий на территорию восточного соседа будет обязан сдать тест на коронавирус за 3 дня до визита или в течение 3 дней после пересечения границы. В эстонском МИДе заявили "Актуальной камере", что пока официального подтверждения этой информации нет, то же самое отмечают и пограничники.

"Я слышал, что в российских газетах пишут, что якобы отменяют карантин на въезд в страну и на определенных условиях, таких как предоставление заключения о медицинском состояние здоровья. Но официально Российская Федерация никак не информировала нас, что у них будут какие-то изменения", - сказал руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала.

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Если еще до начала эпидемии коронавируса границу с Россией в Нарве пересекали примерно 10 000 человек в сутки, то сейчас не больше четырехсот и речь в первую очередь идет о российских гражданах или обладателей специальных разрешений.

"Сегодня по сути самый большой контингент тех, кто у нас проходит границу это граждане и жители Евросоюза, все те у кого есть вид на жительство в Эстонии. В том числе границу проходят и граждане Российской Федерации у кого есть вид на жительство в европейской стране, в их случае они используют Эстония для транзита. Движение постепенно восстанавливается", - сказал Кустала.

ERR