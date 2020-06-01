Шантажировавший женщину интимным видео получил условный срок

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Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободу 38-летнего Артема, который требовал у жительницы Нарвы 10 000 евро, угрожая в противном случае обнародовать видео интимного характера с ее участием.



Решением суда, которое к сегодняшнему дню вступило в законную силу, мужчину был признан виновным в вымогательстве. Он был приговорен к 2 годам лишения свободы, но отбывать наказание ему не придется, если в ближайшие два с половиной год он не совершит новое преступление.

Угрозы в адрес жертвы длились с декабря прошлого года по апрель. Артем требовал от потерпевшей заплатить ему от 5000 евро до 10 000 евро, угрожая в противном случае обнародовать имевшийся у него на флешке видеоматериал интимного содержания с ее участием.

Потерпевшая не поддалась на угрозы и обратилась за помощью к полиции. В начале апреля Артем был задержан, а уже в середине июня предстал перед судом.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, в ходе досудебного расследования так и не удалось установить, каким образом носитель данных попал в руки обвиняемого.

"К счастью, женщина не успела заплатить обвиняемому деньги, поэтому она понесла в основном моральный ущерб", - прокомментировала Христофорова ERR.

Суд рассматривал данное уголовное дело в порядке согласительного производства.

ERR