Проблемы школы в Нарва-Йыэсуу могут привести к ее закрытию

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В центре внимания / РегионПроблемы школы в Нарва-Йыэсуу могут привести к ее закрытию

Дата публикации: Вчера, 20:17 Просмотрено: 295

После проведения проверки основной школы в Нарва-Йыэсуу Министерство образования и науки выявило внушительное количество проблем, которые школа должна успеть устранить до конца этого года. В противном случае город может лишиться школы.

В конце учебного года Министерство образования и науки провело проверку основной школы в Нарва-Йыэсуу, результатом которой стал приказ канцлера министерства, требующий незамедлительного исправления ситуации.
"В этом предписании ничего такого ужасного нет. В этом акте были отмечены и положительные моменты. Там нет такого, что школа не может продолжать свою деятельность. Просто чиновники министерства обратили внимание на недоработки", - говорит советник горуправы Нарва-Йыэсуу по вопросам образования Имре Лийв.
Министерство образования выявило проблемы в делопроизводстве школы, несоответствие школьных учебных программ государственной программе обучения, а также и тот факт, что почти половина педагогов не соответствуют требуемой квалификации и не могут преподавать в школе.
В прошлом завуч Синимяэской школы, а ныне член горсобрания Нарва-Йыэсуу Кай Кийвер не уверена, что городу удастся в столь короткие сроки решить проблему с педагогами.
"Очень сильно сомневаюсь, что в ближайшее время нам удастся найти 12 педагогов, которые соответствуют требуемой квалификации", - отмечает Кийвер.
Лийв также не уверен, что удастся найти новых квалифицированных педагогов, но конкурс на эти вакансии будет объявлен в ближайшее время.
"А если на конкурс никто не подаст заявления, то тогда с педагогами, которые не соответствуют требуемой квалификации, можно заключить трудовые договора на год. То есть они каждый год испытывают стресс, а вдруг они потеряют свое место", - поясняет Лийв.
По словам Лийва, устранением проблем в школе коллектив во главе с директором займется после выхода из отпуска. Как отметила Кийвер, вряд ли директор школы Йоэль Гулявин будет способен исправить ситуацию.
"Он в течение одного года заменял директора Синимяэской школы и, на мой взгляд, он не понимает, что такое государственная программа, что такое правовые акты", - говорит Кийвер.
Лийв не согласен с такой оценкой деятельности директора школы, и вопрос об увольнении Гулявина не стоит в повестке дня. На данный момент, как он отметил, важно решить все проблемы и спасти школу от возможного закрытия.
ERR

Проблемы школы в Нарва-Йыэсуу могут привести к ее закрытию
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Комментарии (1)

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Анна
Сегодня, 00:31
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Оставьте нашу школу в покое! Не все педагоги в совершенстве могут разговаривать на эстонском языке, и надо ли это? Тоже огромный вопрос! Навязывание эстонского языка и эстонской культуры - это как то не по человечески, и попахивает расизмом. Ну родился ты эстонцем, ради бога говори на эстонском! Ну родилась я русской и дети мои русские, и родители, и вся наша родня, и окружение с общением тоже русско язычным, нас теперь за это скоро убивать начнут? Дети успешно сдают экзамены в нашей школе как и во всех других школах, и зачем каждый раз тиранить  учителей и трепать им нервы? Спросите детей, во всех школах про навязанную им чужую культуру и чужой язык что они думают и как им это всё тяжело даётся! Зачем это делать не понимаю? И очень бесит реально ответ властей: ну ты же живёшь в Эстонии! Да блин я живу в Эстонии, я тут родилась в русском окружение, так что теперь я не человек???! Не навязывайте свой язык всем! Каждый имеет право говорить на родном языке и заполнить документы на том языке который ему подарен рождением в мир!!! Извините но накепело сильно, особенно уроки на чужом языке! Учителя у нас очень хорошие и если бы не эстонский то соответствовали бы всем нормам и требованиям! Директор тоже у нас хороший, в его школе как дома! А это о многом говорит! А кому он не нравится это его личные проблемы! Родителей и детей он устраивает.

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