Проблемы школы в Нарва-Йыэсуу могут привести к ее закрытию

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После проведения проверки основной школы в Нарва-Йыэсуу Министерство образования и науки выявило внушительное количество проблем, которые школа должна успеть устранить до конца этого года. В противном случае город может лишиться школы.

В конце учебного года Министерство образования и науки провело проверку основной школы в Нарва-Йыэсуу, результатом которой стал приказ канцлера министерства, требующий незамедлительного исправления ситуации.

"В этом предписании ничего такого ужасного нет. В этом акте были отмечены и положительные моменты. Там нет такого, что школа не может продолжать свою деятельность. Просто чиновники министерства обратили внимание на недоработки", - говорит советник горуправы Нарва-Йыэсуу по вопросам образования Имре Лийв.

Министерство образования выявило проблемы в делопроизводстве школы, несоответствие школьных учебных программ государственной программе обучения, а также и тот факт, что почти половина педагогов не соответствуют требуемой квалификации и не могут преподавать в школе.

В прошлом завуч Синимяэской школы, а ныне член горсобрания Нарва-Йыэсуу Кай Кийвер не уверена, что городу удастся в столь короткие сроки решить проблему с педагогами.

"Очень сильно сомневаюсь, что в ближайшее время нам удастся найти 12 педагогов, которые соответствуют требуемой квалификации", - отмечает Кийвер.

Лийв также не уверен, что удастся найти новых квалифицированных педагогов, но конкурс на эти вакансии будет объявлен в ближайшее время.

"А если на конкурс никто не подаст заявления, то тогда с педагогами, которые не соответствуют требуемой квалификации, можно заключить трудовые договора на год. То есть они каждый год испытывают стресс, а вдруг они потеряют свое место", - поясняет Лийв.

По словам Лийва, устранением проблем в школе коллектив во главе с директором займется после выхода из отпуска. Как отметила Кийвер, вряд ли директор школы Йоэль Гулявин будет способен исправить ситуацию.

"Он в течение одного года заменял директора Синимяэской школы и, на мой взгляд, он не понимает, что такое государственная программа, что такое правовые акты", - говорит Кийвер.

Лийв не согласен с такой оценкой деятельности директора школы, и вопрос об увольнении Гулявина не стоит в повестке дня. На данный момент, как он отметил, важно решить все проблемы и спасти школу от возможного закрытия.

ERR