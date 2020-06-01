Голикова: Карантин для прибывающих в Россию отменен

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Въезжающие в Россию иностранцы больше не должны две недели сидеть в коронавирусном карантине, если они предоставят результаты тестирования.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире «России 24», результаты должны быть получены не менее, чем за 3 дня до визита в страну.

«Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее, чем за три дня до прибытия в Россию», — подчеркнула она.

При этом граждане РФ при возвращении в страну должны будут предоставить тест на коронавирус или сдать его уже в России.

снятию ограничений на полеты с другими странами. «Предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс и Росавиация будут информировать правительство о том, как идут переговоры, такое информирование будет один раз в неделю, и каждые две недели будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе критериев, которые я озвучила, будем регулировать вопросы, которые связаны со списком стран, по которому возобновляется международное авиасообщение», — добавила Голикова.

Россия будет возобновлять полеты только в те страны, где в течение 2 недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тыс. жителей.

За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 752 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.

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