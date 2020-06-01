Половина садовых участков Ида-Вирумаа не отвечает требованиям

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В начале июля инспекторы бюро по надзору за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра проверили общую пожарную безопасность в садовых товариществах Ида-Вирумаа, а также обратили внимание на выполнение правил безопасности на воде.



Об этом BNS сообщила пресс-служба спасательного департамента, отметив, что в ходе рейда проверили 56 домов и выяснили, что из них половина не отвечает требованиям безопасности.

Целью рейда было убедиться, что в садовых товариществах выполнены элементарные требования безопасности: в домах имеется дымовой датчик в исправном состоянии, а печи и камины обслуживаются, согласно всем требованиям, в том числе и при привлечении лицензированного трубочиста, а также убедиться, безопасны ли водоёмы около дачных построек.

Из 56 проверенных домов в 23 отсутствовал или не отвечал требованиям дымовой датчик. «Нужно считаться с тем, что при холодной зимней погоде батарейки в датчиках могут полностью разрядиться, поэтому их нужно менять. Но этого не было сделано или в некоторых случаях новые батарейки были куплены, но не вставлены в устройство. Это говорит о том, что люди недостаточно активно следят за контролем датчиков», - сказал руководитель бюро надзора за пожарной безопасностью Восточного спасательного центра Марти Сийм.

Инспекторы обратили внимание также и на отопительные системы в дачных домах. Было выявлено 17 нарушений, при которых отсутствовал проверочный акт от лицензированного трубочиста, подтверждающий соблюдение всех требований обслуживания каминов и печей.

Так как в этом году в водоёмах Эстонии утонули уже 36 человек, как за весь прошлый год, Спасательный департамент во время подобных рейдов обращает внимание и на водоёмы, которые находятся на дачных участках или около них. Во время проверки были обнаружены две канавы с опасными мостиками.

«Чрезвычайно важно, чтобы через канавы и рвы были установлены безопасные мостики. То же относится и к прудам, от куда берут воду для полива. Безопасность человека никогда не будет цениться меньше, чем политая грядка или меньшее количество проделанных шагов», - сказал Сийм.

Подобные контрольные рейды будут продолжаться и в будущем.

Рейды июня прошлого года показали следующие результаты: из 120 проверенных садовых домов с недочетами были 70. В случае 63 строений проблема была с дымовым датчиком, он либо отсутствовал, либо был приобретен, но не установлен, как положено.