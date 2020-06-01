У Рийгикюла ведутся археологические раскопки

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Международная археологическая группа проводит раскопки древнего поселения возле деревни Рийгикюла под Нарвой. Ученые полагают, что речь идет о рыбацком поселении, которое располагалось там более 7000 лет назад.

Археолог Айвар Крийска обнаружил это поселение в Рийгикюла еще 30 лет назад. Из-за начавшейся реконструкции шоссе Нарва – Нарва-Йыэсуу потребовалось срочное проведение раскопок, поскольку дорожное полотно закроет участок территории, на которой жили древние люди. Основные находки археологов – это обломки керамики и домашней утвари.

"Мы нашли красивый массовый материал, и каждый такой крупный фрагмент керамики радует потому, что есть возможность исследовать не только визуально, а проводить еще лабораторные анализы", – сказал археолог в передаче "Актуальная камера".

С учётом местности, характера находок и факта, что более 7000 лет назад берег моря был буквально в паре сотен метров от Рийгикюла, ученые предполагают, что обнаруженное поселение было некогда рыбацкой деревней.

"Судя по найденным в раскопе орехам, можно сделать вывод, что поселенцы были не только охотниками и рыболовами, но и собирателями. Однако рыболовство для них было самым важным, и мы это поняли не только благодаря обнаруженным рыбным костям, но и местоположению", – рассказал Крийска.

На данный момент археологам известны более 500 древних поселений на территории Эстонии. А поселение в Рийгикюла, по словам Крийска, интересно тем, что именно здесь берет начало история местной керамики.

ERR