Поезд Тапа-Нарва со скоростью до 135 км/час

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Предприятие Eesti Raudtee отремонтировало отрезки железной дороги на маршрутах Тапа-Нарва и Тапа-Тарту и намерено испытать на них повышение скорости поездов.



Пробные поездки состоятся 8 июля. "Во время пробных поездок на переездах и переходах будут дежурить патрули, но мы все равно призываем участников дорожного движения быть внимательными, так как в этих местах еще нет специальных систем безопасности. Также нужно иметь в виду, что по данным отрезкам пути поезда проследуют без остановок", – рассказал директор по вопросам безопасности Eesti Raudtee Тарви Вийсалу.

Капитальный ремонт является первой частью плана постепенного повышения скорости поездов до 135 км/час на линиях Тапа-Тарту и Тапа-Нарва. В ближайшие годы на этих маршрутах также будут реконструированы железнодорожные переезды – установлены современные светофоры и шлагбаумы.

ERR