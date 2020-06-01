Голосование в России: ненцы против!

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Подведены итоги голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.



По данным Центризбиркома ДА поправка сказало 77,92% процента избирателей, НЕТ – 21,27%. Явка составила 67,97 процентов от имеющих право голоса граждан России.

Если оценивать это голосование как «выборы за Путина», то процент голосов за действующего президента РФ оказался даже выше, чем на прямых выборах президента.

Интересно, что самым протестным оказался Ненецкий автономный округ. Там, при явке в 56,76 процентов за поправки проголосовали 47,78%, против – 55,25%.

О том, как голосовали граждане РФ в Ида-Вирумаа, читайте в нашей газете и на сайте prospekt.ee в материале Ирины Токаревой «Голосуя за поправки к Конституции РФ, голосовали за президента».