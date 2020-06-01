Для ускоренного развития Ида-Вирумаа создана специальная правительственная группа

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По приглашению министра государственного управления в пятницу, 26 июня, прошла встреча руководящей группы процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа.

С заседания рабочей группы

Работа группы направлена на ускорение развития Ида-Вирумаа, сбор предложений и идей с учетом специфики региона и климатических целей. В состав руководящей группы Ида-Вирумаа входят уездные организации по развитию, министерства и зонтичные организации. Задача руководящей группы состоит в том, чтобы сформировать предложения по обновлению плана действий Ида-Вирумаа и стратегии развития уезда. Кроме того, группа изложит свое мнение в отношении плана справедливого перехода и условий принимаемых в соответствии с ним мер, а также в отношении прочих мер в рамках политики сплоченности. Кроме того, руководящая группа обязана вести мониторинг достижения результатов в рамках плана территориального перехода и, соответственно, давать рекомендации по изменению мер.

На первом заседании руководящей группы была достигнута договоренность по дальнейшей организации процесса справедливого перехода. Кроме того, члены группы получили представление о возможностях финансирования справедливого перехода, а также о целях Эстонии и Европейского Союза на пути к достижению климатической нейтральности. Обсуждались шаги, необходимые как для достижения климатических целей в Ида-Вирумаа, так и вопросы, связанные со справедливым переходом по всей Эстонии. Наряду с руководящей группой важную роль в данном процессе играет платформа справедливого перехода Ида-Вирумаа, сформированная уездным союзом местных самоуправлений.

Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством экономики и инфраструктуры заказало у организации Praxis исследование под названием "Адаптация экономики и рынка труда Ида-Вирумаа к сокращению сланцевой промышленности", с тем чтобы процесс перехода основывался на знаниях и учитывал лучшую практику других стран. Центральное место в этом процессе занимает выявление новых областей роста в регионе, где может быть создано наибольшее количество рабочих мест за счет дальнейшего обучения, переподготовки и создания благоприятных условий для инвестирования.