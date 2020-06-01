Стреляем лучше всех!

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27 и 28 июня в Мяннику проходил юношеский чемпионат Эстонии по стрельбе из малокалиберного оружия, на котором успешно выступили молодые стрелки спортшколы Паэмурру.



В упражнении 60 выстрелов лёжа чемпионом Эстонии среди мальчиков стал Артём Плотников, второе место занял Кирилл Румянцев. Среди девочек чемпионкой Эстонии стала Анастасия Олевич. В командном зачете наши стрелки (Егор Яковлев, Артём Плотников и Кирилл Румянцев) также поднялись на высшую ступень пьедестала почёта.

Первая команда девочек в составе Маарики Финне, Любови Ивановой и Анастасии Олевич заняла второе место, а вторая команда в составе Александры Боярчук, Екатерины Исаченковой и Ксении Крот стала третьей.

В стрельбе из трёх положений Артём Плотников в личном зачёте занял второе место, Кирилл Румянцев — третье. Среди девочек Анастасия Олевич поднялась на вторую ступень пьедестала.

В командном зачёте мальчики в том же составе вновь стали чемпионами. Среди девочек в этом упражнении чемпионом стала первая команда, а вторая команда завоевала бронзовые медали.

В стрельбе из произвольного пистолета на 50 метров Егор Шахин стал чемпионом Эстонии, Иван Булаевский — серебряным призёром.

В командном зачёте наши ребята (Егор Шахин, Иван Булаевский и Никита Даргель) также стали чемпионами страны.

В стрельбе из спортивного пистолета всё повторилось и ребята заняли те же места как в личном, так и в командном зачёте. Среди девочек в этом же упражнении Александра Моисеева стала чемпионкой Эстонии, а в командном зачёте наши девочки (Александра Моисеева, Анастасия Лопатти и Анна Хуссу) поднялись на вторую ступень пьедестала почёта.

В скоростной стрельбе из пистолета чемпионом Эстонии стал Иван Булаевский. Тренеры стрелков: Александр Макаров, Андрей Михайлов, Марина Сёмкина, Светлана Немцова.

По информации Narva PSK