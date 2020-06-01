Старты гребцов в Литве

В центре внимания / СпортСтарты гребцов в Литве
Дата публикации: Сегодня, 16:24 Просмотрено: 212
С 26 по 28 июня в литовском городе Тракай прошла 58-я Традиционная международная регата.
В соревнованиях принимали участие гребцы из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии.
В классе лодок-одиночек стартовало 49 гребцов, в лодках-четвёрках - 13 экипажей.
В лодке - одиночке (М 1х) нарвитянин Михаил Куштейн в первый день занял
4 место, во второй день ему пришлось довольствоваться лишь седьмым.
Нарвитянин Никита Константинов выступал за спортивный клуб Тартуского Университета в лодке-четвёрке (М4х). Здесь соревнования проводились два раза.
27 июня команда Тартуского университета заняла первое место, время 6:54,12
28 июня, во второй день соревнований, победила лодка Литвы.
В итоге команда клуба Тартуского университета заняла 4 место, время 6:09,67
По информации тренера спортшколы «Энергия» Валерия Осмокеску