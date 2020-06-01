Старты гребцов в Литве

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С 26 по 28 июня в литовском городе Тракай прошла 58-я Традиционная международная регата.



В соревнованиях принимали участие гребцы из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии.

В классе лодок-одиночек стартовало 49 гребцов, в лодках-четвёрках - 13 экипажей.

В лодке - одиночке (М 1х) нарвитянин Михаил Куштейн в первый день занял

4 место, во второй день ему пришлось довольствоваться лишь седьмым.

Нарвитянин Никита Константинов выступал за спортивный клуб Тартуского Университета в лодке-четвёрке (М4х). Здесь соревнования проводились два раза.

27 июня команда Тартуского университета заняла первое место, время 6:54,12

28 июня, во второй день соревнований, победила лодка Литвы.

В итоге команда клуба Тартуского университета заняла 4 место, время 6:09,67

По информации тренера спортшколы «Энергия» Валерия Осмокеску