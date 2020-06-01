Действие российской электронной визы расширят на всю страну

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Российские власти хотят с 1 января 2021 ввести единую электронную визу, которая будет действовать для поездок по территории всей страны.



"Включение иных субъектов Российской Федерации в зону пилотного проекта не планируется: на сегодняшний день усилия направлены на введение с 1 января 2021 года единой электронной визы, которая будет действительна для перемещения между всеми субъектами РФ", - сказал заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

В прошлом году российские власти значительно упростили процесс получения туристических виз для въезда на территорию Калининградской области и в Санкт-Петербург для граждан 53 государств, в том числе Эстонии.

В следующем году практику выдачи электронных виз хотят расширить на все субъекты РФ.

Если на первом этапе электронные визы в Россию выдавали бесплатно, то с 2021 года за ее выдачу будут взиматься сборы в размере до 50 долларов США.