Завод по обогащению сланцевой золы улучшит экологию?

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29 июня представители Ragn-Sells AS встретятся с представителями местного самоуправления, предпринимателями и жителями Нарва-Йыэсуу, чтобы познакомить их с идеей проекта завода, основанного на инновационном процессе по обогащению сланцевой золы.



Данный завод позволит в будущем значительно уменьшить воздействие сланцевой золы на окружающую среду. Предприятие планирует уже совсем скоро подать ходатайство в местное самоуправление для инициирования специальной планировки.

Для запущенного пять лет назад исследовательского проекта по обогащению сланцевой золы компания Ragn-Sells AS создала в Эстонии дочернее предприятие RS-OSA Service OÜ. На сегодня по инициативе компании была сформирована научная рабочая группа, в которой в рамках базовых и прикладных исследований участвуют также ученые Тартуского университета и Таллиннского технического университета. Недавно к исследованиям в качестве софинансирующей стороны присоединился целевой фонд Archimedes, и в них также активно участвует предприятие Eesti Energia.

Председатель правления Ragn-Sells AS Райн Ваяна отметил, что данный проект представляет собой один из самых масштабных проектов в сфере экономики замкнутого цикла в странах Балтии и Скандинавии. Он также добавил, что повторное использование материалов, скрывающихся в золе, которая в настоящее время просто складируется в качестве отходов, не только окажет чрезвычайно благоприятное воздействие на окружающую среду, но и улучшит всю местную среду обитания в целом.

"Сегодня мы хотели бы не только рассказать о данном проекте, но и выслушать связанные с ним мнения и идеи местных жителей. Мы хотим, чтобы в ходе этого долгосрочного проекта была обеспечена хорошая информированность и привлечение всех сторон, и чтобы внимание возможным проблемным аспектам уделялось уже на самой ранней стадии", – добавил Вяана.

Технологии использования золы помогли бы как уменьшить нагрузку на экологию Ида-Вирумаа, так и снизить потребность в дополнительных разработках и использовании природных ресурсов как в Европе, так и во всем мире в целом.