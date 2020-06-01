"Транс" в меньшинстве вырвал ничью у "Левадии" - 4:4

Дата публикации: Вчера, 23:58 Просмотрено: 33

В матче девятого тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" на стадионе "Кренгольм" сумел в меньшинстве уйти от поражения с "Левадией".

Матч начался с гола таллиннцев, когда на 3-й минуте Марк Оливер Рооснупп замкнул прострел своего партнера.

На 9-й минуте Александр Закарлюка сильным ударом поразил ворота соперника и сравнял счет - 1:1. А спустя несколько минут нападающий "Транса" Джеффри Чинеду воспользовался ошибкой защитника и вывел свою команду вперед. В следующей атаке Нурлан Новрузов ворвался в штрафную "Левадии" и точным ударом удвоил преимущество своей команды - 3:1.

Незадолго до конца первого тайма Манучо сократил отставание своей команды до одного гола.

В концовке первого тайма нарвитянин Нурлан Новрузов за неспортивное поведение получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На 66-й минуте после ошибки защитника в ворота "Транса" был назначен пенальти, который уверенно реализовал Маркус Юргенсон и сравнял счет - 3:3. А спустя несколько минут Гандо за счет индивидуальных действий вывел "Левадию" вперед.

За десять минут до конца "Транс" сумел сравнять счет. Джеффри Чинеду оформил дубль и поставил точку забитым голам в матче.