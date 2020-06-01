"Мать года" Малле Кобин судят за насилие над детьми

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В Пярнуском уездном суде на прениях прокурор потребовал приговорить обвиняемую в насилии над детьми обладательницу титула "Мать года-2013" Малле Кобин к реальному тюремному сроку.



"Максимальное допустимое совокупное наказание за действия, в которых обвиняется Малле Кобин, составляет пять лет тюрьмы. Когда речь идет о людях, которые ранее не привлекались к ответственности в порядке уголовного делопроизводства, всегда взвешивается возможность оставить срок наказания условным и не превращать его в реальный. Прокуратура в обвинении оценила степень серьезности преступлений Кобин как выше среднего и на прошедших 18 июня судебных прениях попросила приговорить ее к четырем с половиной годам реального тюремного преступления", - сказал прокурор Индрек Калда.

Защитник Кобин считает, что ее следует полностью оправдать.

Суд примет решение 24 августа.

Начавшийся 26 мая процесс прошел в Пярнуском уездном суде за закрытыми дверями для защиты частной жизни пострадавших.

Кобин (68) не признает себя виновной в преступлениях, в которых ее обвиняют.

Согласно предъявленному Ляэнеской окружной прокуратурой обвинению, Кобин в период с 2016 по 2019 год неоднократно руками и ногами била пятерых приемных детей в возрасте от 9 до 17 лет. Как утверждается, Кобин в качестве наказания заставляла детей часами стоять на месте.

Приемные дети жили с Кобин в семейном доме на Хийумаа на основании договора об услуге замещающего ухода.

Уголовное дело возбудили в августе прошлого года после сообщения о преступлении, поступившего от Департамента социального страхования.

Когда Кобин в 2013 году вручали титул "Мать года", у нее было пять своих детей и 12 приемных.

В 2014 году Кобин получила из рук президента Орден Эстонского Красного креста IV степени за деятельность по защите детей и поддержку инвалидов.