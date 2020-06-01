Суд признал бывшего нарвского таможенника виновным в получении взятки

Дата публикации: Сегодня, 14:09 Просмотрено: 168

Вируский уездный суд в четверг признал виновным в получении взятки бывшего инспектора таможенной службы Налогово-таможенного департамента Константина Черниловского, пропускавшего через границу Эстонии контрабандистов с сигаретами и получавшего за это сигареты и наркотики. Суд также признал виновным в подкупе и мужчину, давшего инспектору взятку.

С прошлого года по весну этого года трое мужчин неоднократно пересекали российско-эстонскую границу в Нарве, контрабандой переправляя сигареты.

Старший смены таможенных инспекторов Константин Черниловский и занимавшийся контрабандой Максим Кольцов договорились, что контрабанда будет переправляться именно в смену Черниловского. При этом Черниловский обещал, что позволит контрабандистам пересекать границу без проверки. В ходе расследования удалось выяснить, что в период с октября прошлого года по май этого года контрабанда беспрепятственно пересекала эстонскую границу по меньшей мере 14 раз.

Вируский уездный суд признал Константина Черниловского виновным в получении взятки, а Максима Кольцова - в подкупе должностного лица и в незаконном обороте наркотиков.

Черниловского суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы, из которых в качестве шокового наказания он должен сразу же отбыть три месяца. Остальной срок он сможет отбыть условно, если в течение трехлетнего испытательного срока не совершит новое умышленное преступление.

Кольцова за дачу взятки и за незаконный оборот наркотиков суд по совокупности обвинений приговорил к трем годам лишения свободы, из которых он должен сразу же отбыть три месяца. Остальной срок он сможет отбыть условно, если в течение четырехлетнего испытательного срока не совершит новое умышленное преступление.

Обстоятельства преступления расследовала Полиция безопасности, руководила расследованием Вируская окружная прокуратура.