Закон о дипломатической службе не провозглашен - в нем не обеспечены права однополых браков

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла в четверг решение не провозглашать принятые Рийгикогу поправки в Закон о дипломатической службе, поскольку в них не обеспечен принцип равного обращения для заключивших брак и однополых пар, которые зарегистрировали совместное проживание на основании соответствующего закона.



Кальюлайд сказала журналистам на пресс-конференции в Кадриорге, что в таком виде поправки в Закон о дипломатической службе противоречат статьям 12, 26 и 26 Конституции Эстонской Республики.

По оценке президента, в законе не соблюден принцип равного обращения, поскольку заключившие брак и однополые пары, зарегистрировавшие совместное проживание, не рассматриваются в нем на равных основаниях, т.к. предусмотренные законом гарантии распространяются только на супругов.

По мнению Кальюлайд, такой подход не является уместным и обоснованным, потому что Рийгикогу в других законах рассматривал брак и совместное проживание на равных основаниях.

"Одна из важнейших задач президента Республики - поддерживать соответствие нашего правового поля Конституции. Не провозглашая данный закон, я не даю оценку другим его положениям, потому что содержательные аспекты реформы дипломатической службы не являются конституционными вопросами", - добавила глава государства.

Она отметила, что комиссия по иностранным делам Рийгикогу также указывала на эту проблему, попросив парламент обсудить этот вопрос и привести его в согласие с Конституцией.



