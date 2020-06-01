Чтобы не переплачивать, нужно следить за мобильной сетью

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Мобильные телефоны, смартфоны и айфоны – реальность нашего дня, но эти «продвинутые» гаджеты часто ставят людей в тупик. Больше всего это касается людей пожилых, ведь молодежь с современной техникой «на ты», и двумя-тремя касаниями экрана может устранить проблему, которая старшему поколению кажется неразрешимой.



В последнее время участились случаи жалоб людей на то, что российские сотовые операторы «без спроса» меняют на телефонах сеть, что приводит у повышения расходов потребителя, ведь обычный звонок родственникам или друзьям идет через зарубежного оператора и оценивается по международному тарифу. То есть получается, что, звоня соседу вы сначала звоните в Россию, а уже из России – нужному абоненту в Эстонии.

Особенно «отличается» таким навязчивым сервисом сеть Megafon, но и Tele2.ru, и MTC не преминут с возможностью поднять за ваш счет свои доходы. Но не нужно думать, что в России сидят какие-то злые дядьки, которые только и занимаются тем, чтобы «поймать» ваш телефон в свою сеть. Делается всё автоматически, просто в определенных районах приграничной Нарвы сигнал того же «Мегафона» оказывается сильнее, чем сигнал эстонской сети, и ваш аппарат определяет его как «предпочтительный».

Можно сказать, что во многих случаях «сами виноваты». Практически на всех смартфонах сегодня стоят две SIM-карты, и люди ставят в аппарат эстонскую и российскую. Это удобно, можно звонить в соседнюю страну, где живут родственники и друзья по российским тарифам, что существенно снижает стоимость связи. Кроме того, до коронавирусных ограничений люди часто ходили и ездили в соседнюю страну и общались там, конечно, по российской «симке». Удобно и выгодно, но сейчас стало приносить проблемы.

Что же делать? Мы проконсультировались со специалистами ведущих эстонских операторов, Tele2, Telia и Еlisa. Выход достаточно прост. В первую очередь, нужно отключить функцию роуминга, причем сделать это не «внутри» смартфона, а в личном кабинете на сайте компании или обратившись в офис оператора. В Нарве они находятся в торговом центре Astri. Кроме того, в настройках смартфона в разделе «выбор оператора» нужно отключить функцию «автоматически», настроить сеть вручную через «поиск сети» и поставить галочку у нужного вам оператора. Дождаться регистрации в сети, а затем следить, не появляется ли на экране около сигнала мощности сети значок «R». Это будет обозначать, что ваша сеть опять «слетела на сторону». В принципе, после описанных действий такого происходить не должно, но мало ли…

Виталий ШКОЛА