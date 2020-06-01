Ветераны высоко оценили парад на красной площади Москвы

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Ветераны высоко оценили парад в честь 75-летия Победы, который прошел на Красной площади, сообщил журналистам главком Сухопутных войск, командующий парадом генерал армии Олег Салюков.



"Я думаю, что все хорошо получилось. Разговаривал с ветеранами, ветераны тоже дают высокую оценку", — сказал он.

По его словам, оценка ветеранов — самая главная. "К глубокому сожалению, их остается все меньше и меньше. А парад для них великое дело, как и для всех нас и всего нашего народа", — добавил главком.

Парад в честь 75-летия Победы должен был состояться на Красной площади 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В результате парад прошел в день 75-й годовщины Парада Победителей 1945 года.

РИА