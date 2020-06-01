Президент Керсти Кальюлайд зажгла Огонь победы

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Во вторник, 23 июня, Эстония отмечает 101-ю годовщину победы в Освободительной войне. Огонь победы был зажжен у президентского дворца в Кадриорге от пламени древнего огня и привезенного из Тори поминального огня.

В церемонии активное участие приняла президент Керсти Кальюлайд. С речью выступил глава Кайтселийта, бригадный генерал Рихо Юхтеги.

Из Кадриорга факелоносцы доставят Огонь победы во все уезды Эстонии, где вечером от него разгорятся костры Ивановой ночи. Военный парад, который должен был пройти в Пайде, из-за связанных с коронавирусом рисков в этом году пришлось отменить.

В День победы отмечается годовщина битвы под Вынну (ныне латвийский Цесис - прим.ред), в которой 23 июня 1919 года Эстония одержала победу над ополчением балтийских немцев - Ландесвером