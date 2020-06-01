Дата публикации: Сегодня, 11:37 Просмотрено: 86

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своей речи по случаю 101-й годовщины победы в Освободительной войне отметил не только героев прошлых лет, но и тех, кто вносит свой вклад в борьбе с коронавирусом.

"Хоть в этом году мы и отмечаем праздник иначе, его значение все то же: мы празднуем смелость и сплоченность наших предков в Войне за независимость, чтобы победы прошлого придали мужества и чувства ответственности в будущем", - сказал Ратас 23 июня.

"День Победы - это и время поговорить о наших героях. Как о людях, которые боролись за свободу и независимость Эстонии, так и о тех, кто сегодня защищает нашу безопасность. Также об ответственных женщинах и мужчинах, чья ежедневная работа и добровольный вклад помогают нам преодолевать такие опасности, как коронавирус. Но и о тех жителях, которые, при необходимости, не боятся действовать, чтобы защитить всех нас. Это наше счастье и богатство, что в Эстонии так много таких людей", - добавил премьер-министр.

"В то же время мы должны понять, насколько важно, чтобы каждый из нас был заботливым и внимательным. Наше поведение определяет, как хорошо живется нам самим и нашим близким. На нем основывается и свобода Эстонии, а также продолжительность нашей независимости", - отметил Ратас.

"В этом году исполняется 90 лет молодежной организации Кайтселийта - Молодые орлы. Поэтому огонь победы доверен лучшим молодым орлам и их наставникам. Вскоре он по всей Эстонии зажжет костры, а тем самым прибавит нам заботы и внимания", - добавил премьер.

"Пусть свобода Эстонии длится вечно, и сегодня повсюду развеваются наши флаги! С Днем Победы и с наступающей Ивановой ночью!", - заключил Юри Ратас.