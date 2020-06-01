Хотим привлечь сто тысяч туристов

Дата публикации: Вчера, 22:20 Просмотрено: 101

В Ида-Вирумаа стартовала кампания, призывающая восполнить потери туристической отрасли.

Патриоты Северо-Востока этим летом будут активно зазывать к себе в гости друзей. В прошлом году с июня по август уезд посетили свыше 90 000 человек, из которых две трети - эстонские туристы. Этим летом в регионе надеются превысить цифру в 100 000.

Иностранный турист для Ида-Вирумаа значит многое. Например, в прошлом году почти половина гостей Тойлаского санатория прибыла из-за России, в этом же году для них до сих пор закрыта граница. Поэтому выживать планируется за счет эстонского туриста, передает "Актуальная камера".

К кампании приглашений уже присоединились несколько учреждений Ида-Вирумаа, которые поддерживают местный туристический сектор организацией тренингов и семинаров. На туристическую толоку зарегистрировалось около 500 человек.

Несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, отсутствие зарубежных туристов и отмену крупных культурных мероприятий, есть надежда все же побить летний рекорд 2019 года и привлечь в регион свыше 100 000 туристов.

"Толока заключается в том, что местные приглашают своих друзей и родственников. И вот эта связь - самая важная. Если ты приглашаешь своего друга, то это симпатичнее, чем какая-то официальная компания", - поясняет координатор Ида-Вирумаа по туризму Кадри Ялонен.

По словам Ялонен, надежда на рост внутреннего туризма основана на том факте, что работы над новыми туристическими магнитами были завершены или заканчиваются, например, уже открыл двери обновленный Нарвский замок.