Правительство изменило правило 2+2

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Правительство решило с 19 июня заменить правило 2+2 требованием придерживаться дистанции. Это значит, что людям по-прежнему необходимо держаться друг от друга на безопасном расстоянии, однако в обязательном порядке соблюдать правило 2+2 государство больше не требует.

«Учитывая снижение распространения коронавируса, правительство сегодня решило смягчить правило 2+2, но по-прежнему очень важно, чтобы люди вели себя ответственно по отношению к собственному здоровью и здоровью окружающих, по возможности соблюдали дистанцию и не создавали толпу», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Требование соблюдать дистанцию заменит правило 2+2 во всех общественных местах, в том числе в торговых залах, пунктах обслуживания, помещениях общего пользования торговых центров, а также, например, в казино и залах игровых автоматов. Вместо правила 2+2 нужно будет просто следить за тем, чтобы люди держались на расстоянии друг от друга во время общественных мероприятий, публичных собрания, а также, например, церковных служб и других религиозных обрядов.

Это же требование начнет действовать в общественных банях, СПА, бассейнах, водных центрах, кегельбанах, боулингах, бильярдных и детских игровых комнатах, а также основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях и вузах, на курсах повышения квалификации, в сфере образования по интересам, а также молодежных центрах, молодежных лагерях, школьных дружинах, при занятиях спортом, при посещении музеев и выставок.

Кроме того, правительство приняло решение, что в автошколах откажутся от требования, ограничивающего количество людей в машине учителем и учеником.

Также правительство решило, что с 1 июля могут возобновить свою деятельность ночные клубы, кальянные и клубы для взрослых. Эти развлекательные заведения могут открыться при условии, что их владелец обеспечит соблюдение дистанции между посетителями, заполняемость заведения максимально на 50%, участие в мероприятиях не более 100 человек и соблюдение требования дезинфекции.

Важно учитывать, что данное распоряжение касается только смягчения правила 2+2, все остальные введенные ранее требования относительно числа участников, заполняемости помещения, средств дезинфекции и прочего остаются в силе.