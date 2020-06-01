В Таллинне и Нарве можно будет проголосовать по поправкам в Конституцию РФ

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Граждане Российской Федерации, проживающие в Эстонии или которые в день голосования будут находиться в Эстонии, смогут выразить свое отношение к поправкам в Конституцию РФ на участках для голосования в Таллинне и Нарве.

Голосование пройдет 1 июля с 8:00 до 20:00. В Таллинне оно пройдет в здании российского посольства по адресу ул. Пикк, 19, а в Нарве - в Генеральном консульстве России на ул. Кирику, 8.

На голосование будет вынесен один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Ответить можно "Да" или "Нет".

В голосовании могут принять участие совершеннолетние (достигшие возраста 18 лет на день голосования) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или находящиеся в Эстонии.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничный паспорт).

В случае утраты паспорта допускается предъявление участником голосования свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, выданного дипломатическим представительством или консульскими учреждениями России в Эстонии в качестве временного документа.

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В случае невозможности участия в голосовании 1 июля осуществить волеизъявление можно в период с 25 июня по 30 июня.

В Таллинне:

25, 26, 29 и 30 июня - с 9:00 до 17:00 в консульском отделе посольства (вход по адресу: ул.Лай, 18);

27-28 июня - с 11:00 до 15:00 в здании посольства (вход по адресу: ул. Пикк, 19).

В Нарве:

25, 26, 29 и 30 июня - с 9:00 до 20:00, ул. Кирику, 8;

27-28 июня - с 10:00 до 18:00, ул. Кирику, 8.

В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции Посольство России в Эстонии рекомендует при осуществлении голосования иметь при себе средства антивирусной защиты: медицинскую маску, перчатки и тому подобное, а также - желательно - свою авторучку для заполнения бюллетеня для голосования. На участке для голосования необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемиологические правила.