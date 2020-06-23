Город спрашивает с собственников. Жители спрашивают с города

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Время борьбы Нарвы за титул Культурной столицы 2024 ярко показало, как много нарвитян желают улучшения внешнего вида Нарвы. Однако с новым строительством по массе причин у нас пока сложно. Но можно ведь повысить привлекательность города, ликвидировав развалюхи. Тем более, что есть среди них очень «обязанная» городу категория — объекты, собственники которых имеют перед самоуправлением инвестиционные обязательства. То есть должны вложить в развитие своей покупки средства и силы — в указанные сроки. А есть запущенные объекты, где хозяин… сам город. Так что же с обязательствами?

Появились магазины, дом попечения, храм

Есть и абсолютно ничем не обязанные городу обладатели бывшей общенародной собственности: в годы становления второй республики Нарва активно распродавала городское имущество, договора подчас заключались без инвестиционных обязательств.

– К сожалению, по старым договорам люди непонятным образом получали объекты, которые стоят без движения годами, и никаких санкций применить к ним нельзя, – комментирует эту проблему мэр Нарвы Алексей Евграфов.

Наталья Шибалова, с недавнего времени занимающая должность заведующей отделом Департамента городского хозяйства, считает тем не менее, что таких пустопорожних договоров заключено в Нарве немного, сегодня об этом веянии времени нам напоминают здание бывшей бани Линда, 5 и бывшего учебно-производственного комбината Кренгольма Калда, 2.

А ряд сделок, по мнению руководителя отдела горимущества, оправдался как нельзя лучше. Их результатами стало строительство ТЦ Prisma, магазинов Estpak, Halaver Toru, Нарвского дома попечения, храма на ул. Мыйза.

Однако многие из раздражающих горожан зданий согласно договорам купли-продажи давно должны были преобразиться. Есть среди проблемных объектов и свои лидеры: Рая, 3 (бывшая гробовая), Харидусе, 15с (здание городской поликлиники), Энергия, 2б (рынок), Калда, 5а (здание на рынке), Косе, 4 (бывший дом директора), Выйду, 17 (территория под общежитием).

Говоря же о позитивных событиях последнего времени, завотделом называет намерения города по сносу бывшего общежития Космонауди, 6 и детсада (генконсульства) Рюютли, 8 – при условии, что горсобрание одобрит предложения горуправы о получении этих зданий в муниципальную собственность.





Люди солидные, обещания хорошие

По какой причине вообще возникают ситуации, когда город продает свое имущество, а затем годами не может получить то, о чем договаривался с покупателем?

– Объекты – и находящиеся в праве застройки, и отчужденные, перешли к новым владельцам в порядке торгов, – рассказывает Наталья Шибалова. – На этапе прохождения конкурса довольно сложно определить, сможет ли инвестор выполнить свои обязательства. Обещания, как правило, даются хорошие, зачастую подтверждаются бизнес-планами и финансовыми показателями. Но сама реализация проектов может оказаться затруднительной, и не всегда это зависит от инвесторов.

Алексей Евграфов считает, что заброшенных объектов, по которым не велась бы работа, в Нарве сейчас нет: «Либо объектом занимается горуправа, либо наш иск рассматривается в суде, либо дело перешло уже к судебному исполнителю».

– Когда мы с инвестором в конструктивном диалоге, город идет ему навстречу, но обязательно на каких-то условиях. К примеру, фирма Nordecon, имея обязательства по строительству жилого дома, получила у нас отсрочку при условии, что построит детскую площадку. Это было сделано, но инвестиционные обязательства у собственника тем не менее остались.

– Абсолютно недопустимо, чтобы условия договоров не соблюдались, и от этого жители города лишались возможности получить приятную, удобную для проживания городскую среду, – заключает мэр.

Есть список на снос

От многих идавируских чиновников приходилось слышать, что государство ограничивает самоуправления в работе с частным сектором, в большей степени стоит на стороне собственников недвижимости.

Тем не менее в Нарве, считает Алексей Евграфов, дело с мертвой точки все же сдвинулось.

– Думаю, все успели заметить, что ликвидировано наконец бывшее общежитие на Выйду, 17. Решен вопрос и с Калда, 2б: собственница это недостроенное здание должна снести.

Как выяснилось, в горуправе появился список муниципальных зданий, подлежащих сносу, вскоре он будет представлен горсобранию. В нем 5 строений.

Вопрос по еще двум муниципальным зданиям, говорит мэр, сейчас в работе. Вместо них должны появиться новые инфрастуктурные объекты.

Как будут использованы освободившиеся участки городской территории?

Алексей Евграфов. Решения везде разные: к каким-то проявляют интерес потенциальные инвесторы (к Рюютли, 8, например), они могут быть проданы. Где-то город намерен построить свои инфраструктурные объекты, те же самые парковки – в местах, где других возможностей для них нет. По участку Калда, 2б, который государство может передать муниципалитету, конкретных планов пока нет.

Развалюха рядом с новым парком

Мэр считает, что в Нарве нет и ни одного заброшенного муниципального объекта.

Но жители исторической части Нарвы от города как от собственника не в восторге. Их удивляет, что на протяжении многих лет не меняется ситуация со зданием городской поликлиники, в которой используется лишь половина объема здания. И что еще важнее, – с больничным комплексом на ул. Карья. Владеет этим комплексом Нарвская больница, целевое учреждение на муниципальном капитале. Алексей Евграфов говорит, что варианты решения ищутся и для этой городской собственности.

– Такой объект мозолит глаза не только жителям, но и нам. Месяц назад на заседании совета «Нарва Хайгла» судьбу этих зданий мы обсуждали, – рассказывает мэр.- В ближайшее время больница на основе анализа должна разработать четкое видение, что делать с Карья, 6 – либо сносить, либо продавать как есть. Поскольку это тихое, атмосферное место, возможно, мы используем участок под социально значимый объект. Больница рассматривает и свои варианты.

Муниципальные объекты, предлагаемые горуправой для сноса: Бывшие детские сады:

ул. Йоала, 22, Мыйза,1, Харидусе 30, Рюютли, 8, Виру, 4.





Катри Райк,

депутат Рийгикогу от Ида-Вирумаа. Прав будет больше, возможности есть и сейчас Разрушенные и брошенные владельцами дома – к сожалению, специфическая проблема Ида-Вирумаа. Это связано с социальными и экономическими причинами, а также с уменьшающимся населением региона. По данным спасательного департамента, в уезде более 400 таких зданий. Рийгикогу сейчас занимается изменением законодательства, благодаря чему у местных самоуправлений будет больше прав в отношении пустующих и не используемых зданий. Проведенный Государственным контролем в 2016 году аудит обращает внимание на то, что местные самоуправления должны сами улучшить свою работу в этой сфере. Это означает, что тему нужно включить в число приоритетов, выделять на нее больше финансов, при необходимости взять на работу дополнительных сотрудников и повысить юридические возможности. Местные самоуправления могут получать в фонде Kredex дотации на снос пустующих зданий. В дополнительном бюджете на 2020 год на эти нужды предусмотрены 5 млн евро.

Татьяна Завьялова